Primavera, sei reti del Benevento al Cosenza: gli highlights VIDEO del match Successo per i giallorossi di Floro Flores. La soddisfazione del tecnico e dell'attaccante Soprano

Benevento-Cosenza 6-1

Benevento: Suppa, Kwete, Manuzzi (15'st Scarpitella), Del Gaudio, Formicola (15'st Panzarino), Squillante, Mulucci (1'st Battista), Scalici (15'st Cerbone), Soprano (15'st Paudice), Giugliano, Grilli. All.: Mandato, D'Alessio, Catiello, Cerulo, D'Ambrosio, Ruggieri, Miranda. All.: Floro Flores

Cosenza: Le Rose, Pellegrino; Fazio, Cotroneo (22'st Zago), Valente (23'pt Agrelli), Chiappetta (22'st Martino), De Lia (37'st Innocentini), Musacchio (27'st Castagna), Randazzo, Mazzulla, Marini. A disp.: Falbo, Manfredi, Barbagallo. All.: Gatto

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco. Assistenti: Bianchi e Scionti di Roma 1

Marcatori: 10'pt Del Gaudio, 13'pt Milucci, 33'pt e 12'st Soprano, 35'pt Giugliano su rig., 1'st Randazzo, 7'st Battista

Schiacciante vittoria per la formazione Primavera del Benevento contro il Cosenza. I giallorossi hanno dominato il confronto con i calabresi, passando in vantaggio dopo dieci minuti con Del Gaudio, che ha sfruttato uno schema su calcio di punizione per gonfiare la rete alle spalle di Le Rose. Il raddoppio sannita è arrivato al 13' con un gran bel gol di Milucci. Poi al 33' è stata la volta di Soprano che ha realizzato il tris, prima del poker giallorosso firmato da capitan Giugliano su calcio di rigore. Nella ripresa, il Cosenza ha accorciato le distanze dopo pochi istanti dal fischio d'inizio con un gol di Randazzo, ma il Benevento ha spento ogni velleità di rimonta con le reti di Battista al 7' e di Soprano al 12' che hanno portato il punteggio della sfida sul definitivo 6-1. Per il Benevento si tratta della seconda vittoria consecutiva, dopo l'affermazione in casa del Bari. Nella prossima giornata, la squadra allenata da Floro Flores affronterà lo Spezia in trasferta.

Primavera 2, i risultati della seconda giornata:

Ascoli-Spezia 2-3

Avellino-Crotone 2-2

Benevento-Cosenza 6-1

Catanzaro-Pescara 0-2

Monopoli-Salernitana 2-1

Palermo-Bari 0-4

Pisa-Empoli 3-1

Ternana-Perugia 1-1

Primavera 2, la classifica:

Benevento 6

Pisa 6

Pescara 6

Avellino 4

Ascoli 3

Bari 3

Empoli 3

Spezia 3

Monopoli 3

Cosenza 3

Crotone 2

Ternana 1

Perugia 1

Palermo 1

Catanzaro 0

Salernitana 0