Benevento, Puleo soddisfatto del vivaio: "Il lavoro procede in maniera positiva" Il responsabile del settore giovanile sull'esordio della Primavera: "È stato un buon inizio"

Ospite di Ottogol, il responsabile del settore giovanile Simone Puleo ha parlato del lavoro svolto fino a questo momento nel vivaio, in particolare della Primavera: "Siamo convinti di aver fatto un buon inizio, i numeri parlano per noi. È una Primavera giovane, penso che in tutta la categoria siamo gli unici a utilizzare otto o nove elementi classe 2008, mentre tutti gli altri utilizzano i 2007. Ogni anno cerchiamo di dare un contributo alla prima squadra, che è l'obiettivo principale del settore giovanile. L'anno scorso siamo stati fortunati perché c'è stata la necessità enorme dei ragazzi alla prima squadra. Rimaniamo con i piedi per terra, consapevoli del fatto che quando un vivaio promuove un giocare all'anno, allora vuol dire che ha fatto un ottimo lavoro. Negli ultimi tempi ci sono stati i vari Nunziante, Carfora, Perlingieri, Prisco e Talia, così come i vari Alfieri e Di Serio. Abbiamo fatto una stima di almeno trenta ragazzi cresciuti nel vivaio che giocano con continuità nei professionisti". Puleo ha poi parlato di Prisco: "Giocare al fianco di Maita gli permetterà di crescere. Entrambi sono calciatori tecnici, che amano avere il pallone tra i piedi e sanno trattarlo. Prisco deve solo apprendere da Maita ed essere un calciatore simile a lui".