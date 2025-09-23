Benevento, Puleo soddisfatto del vivaio: "Il lavoro procede in maniera positiva"

Il responsabile del settore giovanile sull'esordio della Primavera: "È stato un buon inizio"

benevento puleo soddisfatto del vivaio il lavoro procede in maniera positiva
Benevento.  

Ospite di Ottogol, il responsabile del settore giovanile Simone Puleo ha parlato del lavoro svolto fino a questo momento nel vivaio, in particolare della Primavera: "Siamo convinti di aver fatto un buon inizio, i numeri parlano per noi. È una Primavera giovane, penso che in tutta la categoria siamo gli unici a utilizzare otto o nove elementi classe 2008, mentre tutti gli altri utilizzano i 2007. Ogni anno cerchiamo di dare un contributo alla prima squadra, che è l'obiettivo principale del settore giovanile. L'anno scorso siamo stati fortunati perché c'è stata la necessità enorme dei ragazzi alla prima squadra. Rimaniamo con i piedi per terra, consapevoli del fatto che quando un vivaio promuove un giocare all'anno, allora vuol dire che ha fatto un ottimo lavoro. Negli ultimi tempi ci sono stati i vari Nunziante, Carfora, Perlingieri, Prisco e Talia, così come i vari Alfieri e Di Serio. Abbiamo fatto una stima di almeno trenta ragazzi cresciuti nel vivaio che giocano con continuità nei professionisti". Puleo ha poi parlato di Prisco: "Giocare al fianco di Maita gli permetterà di crescere. Entrambi sono calciatori tecnici, che amano avere il pallone tra i piedi e sanno trattarlo. Prisco deve solo apprendere da Maita ed essere un calciatore simile a lui".

Ultime Notizie