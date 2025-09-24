Benevento, il programma del vivaio: la Primavera a La Spezia. Esordio per l'U16 Le formazioni under 17 e 15, invece, ospiteranno il Latina all'Avellola

Si avvicinano gli impegni in programma nel prossimo weekend per il settore giovanile del Benevento. La Primavera, reduce da due vittorie consecutive, sabato mattina affronterà lo Spezia in trasferta. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11:30. È chiaro che la squadra di Floro Flores vuole dare continuità all'ottimo inizio di campionato, contro un'avversaria di livello che nella scorsa giornata ha vinto contro l'Ascoli. Ci sarà l'esordio stagionale per l'under 16 che debutterà sul campo del Sorrento. Il derby è in programma domenica alle ore 15. Incontri casalinghi, invece, per le under 17 e 15 che all'Avellola sfideranno il Latina. Ad aprire le danze sarà la squadra di Festa alle ore 13:30. Poi sarà la volta dei giallorossi di Schiavi alle 15:45.