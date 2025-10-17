Benevento Primavera, ecco i convocati di Floro Flores

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro l'Ascoli, valevole per la 5^ giornata del Campionato Primavera 2, in programma domani, 18 ottobre 2025 alle ore 11:30, presso il Centro Sportivo "Picchio Village" di Ascoli Piceno.
Portieri: Suppa, Mandato, D'Alessio.
Difensori: Kwete, Scarpitella, Squillante, Formicola, D'Ambrosio, Manuzzi, Cerulo, Nonga.
Centrocampisti: Borrelli. Del Gaudio, Grilli, Scalici, Catiello.
Attaccanti: Milucci, Giugliano, Soprano, Battista, Cerbone, Paudice.
Questa la classifica del campionato Primavera 2
Pisa e Pescara 10, Empoli 9, Bari, Ascoli e Monopoli 7, Benevento, Avellino e Spezia 6, Perugia 5, Catanzaro 4, Salernitana e Cosenza 3, Crotone e Ternana 2, Palermo 1.