Benevento Primavera, ecco i convocati di Floro Flores I giallorossi giocano domani mattina alle 11,30 ad Ascoli Piceno

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro l'Ascoli, valevole per la 5^ giornata del Campionato Primavera 2, in programma domani, 18 ottobre 2025 alle ore 11:30, presso il Centro Sportivo "Picchio Village" di Ascoli Piceno.

Portieri: Suppa, Mandato, D'Alessio.

Difensori: Kwete, Scarpitella, Squillante, Formicola, D'Ambrosio, Manuzzi, Cerulo, Nonga.

Centrocampisti: Borrelli. Del Gaudio, Grilli, Scalici, Catiello.

Attaccanti: Milucci, Giugliano, Soprano, Battista, Cerbone, Paudice.

Questa la classifica del campionato Primavera 2

Pisa e Pescara 10, Empoli 9, Bari, Ascoli e Monopoli 7, Benevento, Avellino e Spezia 6, Perugia 5, Catanzaro 4, Salernitana e Cosenza 3, Crotone e Ternana 2, Palermo 1.