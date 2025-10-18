Primavera 2. Il Benevento corsaro ad Ascoli Decide la sfida il centravanti Soprano in rete al 19' della prima frazione

Ascoli-Benevento 0-1

ASCOLI:Rosa; Candido, Di Salvatore, Rama (38'st Angelino), Zagari, Mbaye, D'Agostino (31'st Balducci), Russo (31'st Vischia), Tassotti, De Witt, Finotti. A disp.: Rocco, Di Teodoro, Tocchi, Rossetti, Bruni, Casillo, Cocchieri, Mutarelli, Pagnotta. All. Emiliano Corsi

BENEVENTO:Suppa; Kwete, Manuzzi (45'st Scarpitella), Del Gaudio, Formicola, Squillante, Battista (1'st Milucci), Scalici, Soprano, Giugliano (22'st D'Ambrosio), Grilli (32'pt Borrelli). A disp.:Mandato, D'Alessio, Nonga, Cerulo, Cerbone, Paudice. All. Antonio Floro Flores

Arbitro:Paul Aka Iheukwumere di L'Aquila.

Assistenti:Nicola Giancristofaro di Lanciano e Michelangelo Longo di Chieti.

Marcatori:19'pt Soprano (B).

Ammoniti: Balducci (A), Formicola (B), Milucci (B).

- I giallorossi di Antonio Floro Flores si riscattano dalla sconfitta casalinga subita nell'ultimagiornata ad opera dell'Empoli e passano al Picchio Village avendo ragione della squadra di Corsi. A decidere la sfida il centravanti Soprano che ha spaccato la partita dopo 19 minuti. Poi la squadra giallorossa ha saputo mantenere il vantaggio fino alla fine e a portare a casa una preziosa vittoria.

Gli altri risultati della 5a giornata

Avellino-Spezia 4-2; Crotone-Ternana 0-1; Salernitana-Pescara 3-1; Ascoli-Benevento 0-1; Palermo-Cosenza 2-0; Monopoli-Catanzaro; Empoli-Perugia; Bari-Pisa (domani).

La classifica

Pisa (4) e Pescara (5) 10; Empoli (4), Avellino (5), Benevento (5) 9; Bari (4), Ascoli (5) e Monopoli (4) 7; Spezia (5) e Salernitana (5) 6; Perugia (4) e Ternana (5) 5; Catanzaro (4), Pallermo (5) 4; Cosenza (5) 3.