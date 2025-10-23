Benevento, le gare del vivaio e le classifiche: la Primavera ospita il Crotone La formazione di Floro Flores scenderà in campo sabato all'Avellola

E' alle porte un altro weekend intenso per il settore giovanile del Benevento, con le formazioni giallorosse che scenderanno in campo nei rispettivi campionati. La Primavera di Floro Flores sfiderà il Crotone all'Avellola, sabato mattina, con fischio d'inizio fissato alle ore 11:30. Domenica, invece, sarà la volta delle under 17 e 15. Ad aprire le danze sarà la formazione di Festa che alle 10:45 se la vedrà contro il Campobasso all'Avellola. Alle 13, invece, sarà la volta dei giallorossi di Schiavi, anch'essi contro i molisani. Riposa l'under 16 che tornerà in campo il prossimo 2 novembre, quando affronterà la Casertana in trasferta per la quinta giornata di campionato

Settore giovanile, le classifiche

Primavera 2, la classifica: Pisa 11, Empoli, Pescara e Monopoli 10, Avellino e Benevento 9, Bari 8, Ascoli 7, Perugia, Spezia e Salernitana 6, Ternana 5, Catanzaro e Palermo 4, Cosenza 3, Crotone 2.

Under 17, la classifica: Ternana 12, Benevento e Gubbio 10, Pineto e Campobasso 9, Latina, Guidonia, Ascoli 8, Perugia, Sambenedettese e Casertana 7, Cerignola 3, Pianese e Foggia 0.

Under 16, la classifica: Benevento 12, Latina 7, Monopoli e Casertana 6, Casarano 5, Pineto e Altamura 4, Sorrento e Picerno 3, Giugliano 2, Campobasso 1.

Under 15, la classifica: Benevento e Perugia 15, Guidonia 10, Gubbio e Latina 9, Pineto, Campobasso e Casertana 7, Ternana 6, Sambenedettese 5, Cerignola e Ascoli 4, Pianese e Foggia 1.