Benevento, un gol di Giugliano stende il Crotone: ecco gli highlights del match Successo per la formazione Primavera guidata da Floro Flores sul sintetico dell'Avellola

Benevento-Crotone 1-0

Benevento: Suppa; Kwete, Manuzzi (7'st Scarpitella), Del Gaudio, Formicola, Squillante (7'st Nonga), Milucci (32' Paudice), Scalici, Soprano, Giugliano, Borrelli (22'st Cerbone). A disp.: Mandato, D'Alessio, Catiello, Cerulo, Martello, Paolini, Ruggieri. All.: Floro Flores

Crotone: Paciotti; D'Oppido, Valenza, Bianchi, Adamo, Pierangeli, Vannicelli, Fiore, Sinopoli (33'st Del Piano), Terrasi, Buonaccorsi. A disp.: Graci, Pagano, Lo Monaco, Del Maschio, La Rosa, Sugamiele. All.: Corrado

Arbitro: Pica di Roma 1. Assistenti: Calce di Cassino e Saccoccio di Formia.

Marcatore: 38'st Giugliano (B)

La Primavera del Benevento batte all'Avellola il Crotone e conquista la seconda vittoria consecutiva, dopo l'affermazione della scorsa giornata in casa dell'Ascoli. Contro i calabresi, la prestazione dei giallorossi non è brillante, con la squadra di Floro Flores che non riesce a pungere dalle parti di Paciotti in maniera determinante. L'estremo difensore del Crotone si sporca i guantoni su una conclusione di Giugliano, poi sono proprio gli ospiti ad andare vicini al gol in diverse occasioni. Pierangeli spedisce di poco fuori, poi Suppa si oppone egregiamente a Vannicelli. L'estremo difensore giallorosso si ripete poco dopo, sempre su Vannicelli, con un pregevole intervento.

Nella ripresa, il Benevento preme il piede sull'acceleratore, ma si vede il Crotone con un colpo di testa si Sinopoli che va fuori. Paciotti si oppone facilmente a Scalici, poi Suppa salva ancora una volta il risultato chiudendo la porta a Del Piano. Il Benevento passa in vantaggio al 38' del secondo tempo, grazie a una marcatura di Giugliano che ha portato la Strega sull'1-0. Il capitano giallorosso, poco dopo, va vicino al bis ma spara alto. I sanniti vincono di misura a balzano a quota dodici punti in classifica: mercoledì, saranno impegnati in Coppa Italia contro l'Udinese.