Primavera, un ottimo Benevento viene eliminato dall'Udinese in Coppa Italia I giallorossi giocano a viso aperto e mettono in difficoltà i friulani nonostante l'uomo in meno

Udinese-Benevento 2-1

Udinese: Pirro, Fanin (42'st Demarco), Dal Vi, Germinario (35'st Del Pino), Mossolin, Busolini, Vettor, Di Franco, Anghileri (22'st Bottacin), Favoni (22'st Vinciati), Romanin (22'st Bandi). A disp.: Venuti, Postorino, Pontel, Zamarella, Visintini, Ramku. All.: Gonzalez

Benevento: D'Alessio, Scarpitella, Ruggieri (22'st Manuzzi), Martello (31'st Porta), Cerulo, Nonga, Cerbone, Catiello (22'st Paolini), Paudice, Milucci (37'st Giugliano), Borrelli (22'st Formicola). A disp.: Suppa, Mandato, Kwete, Del Gaudio, Scalici, Soprano. All.: Floro Flores

Arbitro: Maccorin. Assistenti: Della Mea e Tomasi

Marcatori: 30'pt Romanin, 28'st Milucci, 38'st Bandi

Note: Espulsi Nonga al 3'st e Formicola al 47'st

Sconfitta con onore per il Benevento nel match di Coppa Italia giocato in casa dell'Udinese. Nonostante il turnover adottato da Floro Flores, la Strega si è ben comportata e ha giocato a viso aperto contro la formazione friuliana, la quale milita nel girone A del campionato Primavera 2. I bianconeri sono passati in vantaggio alla mezz'ora con Romanin. Nella ripresa, il Benevento è stato costretto a proseguire l'incontro in inferiorità numerica a causa del rosso rimediato da Nonga, dopo tre minuti di gioco. Nonostante l'uomo in meno, la squadra di Floro Flores ha giocato con determinazione, siglando il pareggio al 28' con una magistrale punizione di Milucci. Dieci minuti dopo è arrivata la marcatura di Bandi che ha portato il punteggio sul definitivo 2-1. Da segnalare un altro rosso in casa sannita, rimediato al 47' da Formicola. La Strega esce dalla Coppa Italia a testa alta e ora pensa solo al campionato: sabato i giallorossi saranno impegnati in casa del Catanzaro.