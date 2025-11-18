Benevento, è Stefano De Angelis il nuovo allenatore della Primavera: i dettagli Il club giallorosso ha annunciato il nome del sostituto di Floro Flores

Dopo la “promozione” di Floro Flores in prima squadra, la Primavera del Benevento si è trovata senza allenatore. Sono stati giorni intensi per il presidente Palermo e per il responsabile Simone Puleo, i quali si sono messi al lavoro per cercare di trovare quanto prima un tecnico adatto a cui affidare la panchina della formazione giovanile. La scelta è ricaduta su Stefano De Angelis, il quale è pronto a cominciare la nuova avventura in giallorosso. Da calciatore, De Angelis ha maturato una vasta esperienza tra Serie B e Serie C. Da allenatore si è fatto le ossa nei settori giovanili di Cosenza e Bari, prima di approdare in Serie D al Città di Marino. Positiva l'annata vissuta Rende in Eccellenza, così come quella a San Luca, nella stessa categoria, dove è subentrato nel finale e ha ottenuto la promozione. De Angelis ha un'esperienza anche in Serie C, a Cosenza, dove nella stagione 2016/2017 si è seduto sulla panchina del San Vito dopo l'esonero di Roselli, di cui era il secondo. Il tecnico ha portato la squadra ai play off, piazzandosi al settimo posto, per poi uscire ai sedicesimi contro il Taranto.

Nella scorsa stagione, De Angelis è approdato alla squadra maltese del Birkirkara, dove è arrivato a un passo dal vincere il titolo, sfumato in finale contro l'Hamrum Spartans, formazione nella quale si era laureato campione per ben due volte consecutive da vice di Guido Ugolotti e Luciano Zauri. Quest'oggi è arrivato l'annuncio ufficiale della nomina di De Angelis a tecnico della Primavera del Benevento. L'esordio avverrà sabato, quando i giallorossi affronteranno il Pisa in trasferta.

Benevento, De Angelis è il nuovo tecnico della Primavera: l'annuncio del club

Il Benevento Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Primavera 2 a mister Stefano De Angelis. Il tecnico ha sottoscritto un contratto con il Club giallorosso fino al 30 giugno 2026. La Società rivolge al nuovo mister i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e prestigiosa avventura.