Primavera, sconfitta per il Benevento sul campo del Pisa Ko all'esordio per il nuovo tecnico De Angelis

Pisa-Benevento 3-1

Pisa: Vukovic, Bendinelli, Bacciardi, Malfatti (45'st Menicucci), Kandje, Casarosa, Vivace (39'st Conti), Battistella, Tosi, Bettazzi (31'st Cenerini), Ribechini (1'st Novak). A disp.: Luppichini, Raigi, Mazzantini, Bolognini, Vitale, Mainardi, Barsacchi. All.: Innocenti

Benevento: Suppa, Kwete, Nonga (23'st Manuzzi), Del Gaudio, Squillante, Formicola, Battista, Scalici (34'st Milucci), Soprano, Giugliano, Grilli (34'st Borrelli). A disp.: Mandato, Catiello, Panzarino, Cerulo, Cerbone, Scarpitella, Palmieri, D'Ambrosio, Paolini. All. Floro Flores

Arbitro: Nencioli di Prato. Assistenti: Nesti di Firenze Ferretti di Pistoia

Marcatori: 26'pt Squillante, 8'st Bettazzi su rig., 13'st e 26'st Novak

Esordio amaro per De Angelis sulla panchina della Primavera. La formazione giallorossa è stata sconfitta col punteggio di 3-1 in casa del Pisa. Il Benevento ha chiuso il primo tempo in vantaggio, grazie alla marcatura di Squillante messa a segno al 26'. Nella ripresa, i padroni di casa hanno ribaltato tutto, con il rigore realizzato da Bettazzi e la doppietta di Novak che hanno portato il risultato sul definitivo 3-1. Nella prossima giornata, ci sarà un'altra trasferta per la Strega che sarà di scena sul campo della Salernitana.