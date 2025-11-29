Benevento Primavera, un gol di Giugliano stende la Salernitana

Salernitana-Benevento 0-1
Salernitana: Guacci; Barzagli (1'st Milone), Petrucci, Coppola (14'st Mazzoleni), Verza (33'st Marciano), Della Rocca, Russo, Belfiore, Lombardi (26'st Barba), Boncori, Mancini (14'st Menduto). A disp.: Forlenza, De Amicis, Torma, Iliev, Marrazzo, Paolillo, Leotta. All.: De Santis
Benevento: Suppa; Kwete, Nonga (32'st D'Ambrosio), Del Gaudio, Squillante, Formicola, Battista (40'st Manuzzi), Scalici (26'st Borrelli), Soprano, Giugliano (40'st Milucci), Grilli. A disp.: Mandato, Catiello, Paudice, Cerulo, Cerbone, Scarpitella, Miranda, Paolini. All.: De Angelis
Arbitro: Pal di Roma 1. Assistenti: Casale di Formia e Stotani di Viterbo
Marcatori: 20'pt Giugliano (B)
Importante successo ottenuto dalla Primavera del Benevento che interrompe il digiuno di vittorie nel derby giocato questa mattina contro la Salernitana. La squadra allenata da De Angelis, alla sua seconda panchina sannita, si è imposta di misura, grazie a una punizione dalla lunga distanza di Giugliano che non ha lasciato scampo a Guacci, al 20' del primo tempo. Con questo risultato, il Benevento balza a quota quindici punti in classifica. Nella prossima giornata, i giallorossi affronteranno il Palermo sul sintetico del Campo Avellola.