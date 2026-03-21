Primavera, sconfitta del Benevento in casa della capolista Empoli

Empoli-Benevento 3-0
Empoli: Versari, Antonini, Egan (43'st Orlandi), Huqi, Bembnista, Rugani, Fiorini, Mazzi (20'st Perin), Raballo (1'st Campaniello), Mureddu (43'st Samb), Monaco (43'st Gori). A disp.: Lastoria, Babalola, Blazic, Chiucchiuini, Blini, Diousse, Paluliuc. All.: Filippeschi
Benevento: Mandato, Kwete (43'st Scarpitella), Nonga (38'st Milucci), Del Gaudio, Squillante, Formicola, Manuzzi, Scalici (38'st Paolini), Soprano (43'st Cerbone), Giugliano, Grilli (30'st Miranda). A disp.: Suppa, Tagliente, D'Ambrosio, Cerulo. All.: De Angelis
Arbitro: Arnese di Terni. Assistenti: Martino di Roma 1 e Amato di Aprilia
Marcatori: 27'st Egan, 39'st Raballo, 45'st Huqi
Sconfitta per la Primavera in casa della capolista Empoli. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso con il punteggio sullo 0-0, i padroni di casa hanno preso il largo nella ripresa, con le reti di Egan, Raballo e Huqi. Nella prossima giornata, la squadra allenata da De Angelis affronterà la Salernitana all'Avellola.