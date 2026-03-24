Benevento, settore giovanile: le classifiche dopo le gare del weekend Il posizionamento delle formazioni del vivaio sannita

E' andato in archivio un nuovo weekend per il settore giovanile del Benevento. La Primavera è stata sconfitta in casa della capolista Empoli, mentre l'under 17 ha ottenuto un pareggio nel finale del match con la Ternana. Sconfitta all'Avellola per l'under 16 contro il Latina, mentre l'under 15 ha rifilato sei reti alla Ternana.

Primavera 2, la classifica

Empoli 56

Spezia 44

Perugia 43

Pescara 41

Avellino 40

Ternana 37

Catanzaro 37

Pisa 36

Ascoli 33

Benevento 32

Monopoli 28

Bari 27

Salernitana 20

Cosenza 20

Palermo 19

Crotone 12

Under 17, la classifica

Gubbio 44

Guidonia 44

Perugia 42

Ternana 41

Benevento 38

Latina 38

Ascoli 33

Casertana 32

Pineto 23

Campobasso 23

Pianese 17

Audace Cerignola 13

Sambenedettese 11

Foggia 9

Under 16, la classifica

Benevento 33

Sorrento 33

Monopoli 33

Latina 30

Giugliano 27

Campobasso 26

Casarano 21

Pineto 19

Casertana 17

Team Altamura 16

Picerno 10

Under 15, la classifica

Benevento 57

Perugia 55

Latina 39

Gubbio 36

Campobasso 36

Ternana 35

Guidonia 29

Sambenedettese 29

Audace Cerignola 28

Pineto 25

Ascoli 24

Casertana 15

Pianese 9

Foggia 8