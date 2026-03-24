Benevento, settore giovanile: le classifiche dopo le gare del weekend

E' andato in archivio un nuovo weekend per il settore giovanile del Benevento. La Primavera è stata sconfitta in casa della capolista Empoli, mentre l'under 17 ha ottenuto un pareggio nel finale del match con la Ternana. Sconfitta all'Avellola per l'under 16 contro il Latina, mentre l'under 15 ha rifilato sei reti alla Ternana.
Primavera 2, la classifica
Empoli 56
Spezia 44
Perugia 43
Pescara 41
Avellino 40
Ternana 37
Catanzaro 37
Pisa 36
Ascoli 33
Benevento 32
Monopoli 28
Bari 27
Salernitana 20
Cosenza 20
Palermo 19
Crotone 12
Under 17, la classifica
Gubbio 44
Guidonia 44
Perugia 42
Ternana 41
Benevento 38
Latina 38
Ascoli 33
Casertana 32
Pineto 23
Campobasso 23
Pianese 17
Audace Cerignola 13
Sambenedettese 11
Foggia 9
Under 16, la classifica
Benevento 33
Sorrento 33
Monopoli 33
Latina 30
Giugliano 27
Campobasso 26
Casarano 21
Pineto 19
Casertana 17
Team Altamura 16
Picerno 10
Under 15, la classifica
Benevento 57
Perugia 55
Latina 39
Gubbio 36
Campobasso 36
Ternana 35
Guidonia 29
Sambenedettese 29
Audace Cerignola 28
Pineto 25
Ascoli 24
Casertana 15
Pianese 9
Foggia 8