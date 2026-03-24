Benevento, settore giovanile: le classifiche dopo le gare del weekend

Il posizionamento delle formazioni del vivaio sannita

benevento settore giovanile le classifiche dopo le gare del weekend
Benevento.  

E' andato in archivio un nuovo weekend per il settore giovanile del Benevento. La Primavera è stata sconfitta in casa della capolista Empoli, mentre l'under 17 ha ottenuto un pareggio nel finale del match con la Ternana. Sconfitta all'Avellola per l'under 16 contro il Latina, mentre l'under 15 ha rifilato sei reti alla Ternana. 

Primavera 2, la classifica

Empoli 56
Spezia 44
Perugia 43
Pescara 41
Avellino 40
Ternana 37
Catanzaro 37 
Pisa 36
Ascoli 33
Benevento 32
Monopoli 28
Bari 27
Salernitana 20
Cosenza 20
Palermo 19 
Crotone 12

Under 17, la classifica

Gubbio 44
Guidonia 44
Perugia 42
Ternana 41
Benevento 38
Latina 38
Ascoli 33
Casertana 32
Pineto 23
Campobasso 23
Pianese 17
Audace Cerignola 13 
Sambenedettese 11 
Foggia 9

Under 16, la classifica

Benevento 33  
Sorrento 33
Monopoli 33  
Latina 30
Giugliano 27  
Campobasso 26
Casarano 21
Pineto 19
Casertana 17
Team Altamura 16
Picerno 10

Under 15, la classifica

Benevento 57
Perugia 55
Latina 39
Gubbio 36
Campobasso 36
Ternana 35  
Guidonia 29
Sambenedettese 29
Audace Cerignola 28
Pineto 25
Ascoli 24
Casertana 15
Pianese 9
Foggia 8

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