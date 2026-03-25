Primavera, Squillante punta la Salernitana e sottolinea: "Crediamo nei play off" Le parole del difensore del Benevento Calcio ai microfoni di Stadio Giovani

La Primavera del Benevento vuole tornare quanto prima alla vittoria, dopo la sconfitta per 3-0 rimediata in casa della capolista Empoli. A commentare il momento della formazione giallorossa è Squillante, ai microfoni di Ottochannel: "Il risultato è bugiardo. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo e siamo rientrati bene anche nel secondo, soprattutto nel primo quarto d’ora. Poi è venuta fuori la loro qualità: hanno una rosa molto forte, con giocatori che hanno già esordito in Serie A. Abbiamo commesso qualche errore e, in questo periodo, siamo anche un po’ sfortunati: ogni errore finisce per costarci un gol. Abbiamo comunque fiducia nel nostro percorso, perché siamo una buona squadra. Queste sei partite sono per noi sei finali e possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni. L’obiettivo è quello che ci siamo prefissati a inizio stagione, cioè i play off. Faremo di tutto per raggiungerlo: mancano sei partite e, vincendole tutte, possiamo centrare la qualificazione. Il campionato è ancora aperto e la classifica è molto corta. Sicuramente è stata una stagione positiva, anche se con qualche alto e basso, ma ci ha comunque regalato diverse soddisfazioni. A livello personale, ho ritrovato fiducia in me stesso dopo un anno passato piuttosto sfortunato. La prossima partita sarà contro la Salernitana, una squadra sempre difficile da affrontare. Sono gare, come quella contro l’Avellino, in cui è complicato fare pronostici. Noi però siamo una squadra forte e abbiamo tutte le possibilità per portare a casa il risultato".