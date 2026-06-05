Vivaio, Puleo analizza la stagione. Sul prossimo anno: "Dobbiamo ridurre il gap" Le parole del responsabile del settore giovanile del Benevento Calcio dopo la chiusura dell'annata

È andata in archivio la stagione del settore giovanile del Benevento Calcio. In termini di risultati, la Primavera ha chiuso a metà classifica con una rosa sotto età. Le under, invece, si sono tutte qualificate alle fasi finali: la 17 ha terminato il proprio percorso agli ottavi di finale, mentre le 16 e 15 sono state eliminate ai quarti. La nota più bella è rappresentata dagli esordi in prima squadra di Donatiello, Giugliano e Del Gaudio: elementi che sono reduci da un lungo percorso intrapreso in maglia giallorossa, culminato con la presenza in prima squadra che rappresenta soltanto un punto di partenza. Simone Puleo, responsabile del vivaio giallorosso, ha sottolineato: "Reputo molto positiva l'annata della Primavera sotto il profilo della crescita, soprattutto perché è stata la squadra più giovane dell'intero campionato. Abbiamo dato continuità a un gruppo che era reduce da risultati importanti e che reputiamo ottimo. Come risultati, siamo arrivati dove ci aspettavamo. L'aspetto fondamentale è stato quello di aver cresciuto tanti elementi sotto età, in un campionato molto difficile".

Puleo sul cammino delle under: "Hanno un futuro roseo"

Puleo ha proseguito nell'analizzare il cammino delle under: "La 17 è formata da un gruppo che non aveva mai partecipato alle fasi finali in passato. Sono riusciti a ottenere l'obiettivo, facendo bene. È una squadra che ha talento, ma che deve migliorare dal punto di vista caratteriale. Quest'anno hanno fatto un passo in avanti importante, molti di loro comporranno la futura Primavera e sono certo che proseguiranno il percorso in maniera positiva. Per le under 16 e 15 c'è chi vede il bicchiere mezzo pieno e altri mezzo vuoto. Il nostro settore giovanile è abituato a primeggiare, quindi per molti essere tra le prime otto in Italia sembra quasi un contentino, ma non è così: ricordiamoci che in Serie C ci sono ben 60 squadre. Poi è chiaro: dopo aver chiuso i due campionati al primo posto, si sperava di andare più in fondo, ma parliamo di due squadre che sono cresciute tantissimo e che hanno un futuro roseo".

Puleo sulla prossima stagione: "Dobbiamo ridurre il gap"

Nella prossima stagione cambierà tutto per il settore giovanile del Benevento. Grazie alla promozione in Serie B ottenuta dalla prima squadra, anche il vivaio lascerà il mondo della Serie C, con le under che affronteranno non solo le squadre cadette, ma anche quelle di Serie A: "Siamo in possesso di una buona base e questa promozione potrà darci un appeal maggiore, come tra l'altro sta già avvenendo. Dovremo affrontare questi campionati con la massima umiltà, perché saranno ben diversi da quelli in cui abbiamo partecipato negli ultimi tre anni. Ci vorrà tempo per ridurre il gap con le altre che si è inevitabilmente creato. Siamo già al lavoro per preparare la prossima stagione nel migliore dei modi. Presto decideremo sugli allenatori, mentre è in costruzione l'under 15. Abbiamo ottimo rapporti con le scuole calcio, poi la nostra attività di base continua a svolgere un ottimo lavoro. Siamo pronti a fare bene, in modo da continuare a essere un serbatoio per la prima squadra".