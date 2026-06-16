Benevento, settore giovanile: si programma la prossima stagione I dirigenti del vivaio definiscono le linee in vista di un'annata importante e di crescita

Sono giorni di intenso lavoro per i dirigenti del settore giovanile del Benevento, chiamati a programmare nel dettaglio la prossima stagione. Quella prossima sarà un'annata importante, soprattutto perché vedrà le under misurarsi, finalmente, in contesti totalmente diversi rispetto a quelli vissuti negli ultimi tre anni. La promozione in Serie B della prima squadra ha permesso anche al vivaio di ottenere un salto di qualità, considerato che le formazioni under scenderanno in campo contro le società che militano nel torneo cadetto e in Serie A. Le avversarie, quindi, avranno una qualità nettamente diversa e questo rappresenta un aspetto positivo per il Benevento, attraverso cui potrà accelerare il processo di crescita dei giovani calciatori. Allo stesso tempo, appare evidente che le formazioni giallorosse dovranno ambientarsi presto in questo nuovo contesto che inizialmente presenterà uno scotto da pagare, per abituarsi a ritmi e carature degli avversari. I dirigenti del vivaio stanno lavorando per farsi trovare pronti, memori delle positive esperienze del passato, quando il Benevento seppe dare vita a stagioni importanti in questi campionati, qualificandosi spesso e volentieri alle fasi finali nazionali e sfiorando addirittura la finale scudetto con l'under 16 nella stagione 2018/2019. Il responsabile Puleo lavora a stretto contatto con Palermo per definire la costruzione, con le squadre che saranno rafforzate e completate, partendo dalla base dell'annata appena conclusa. Bisognerà definire anche il quadro degli allenatori, attualmente composto dai vari De Angelis, Schiavi, Leone e Festa. Insomma, siamo ancora in una fase embrionale della nuova stagione, ma è un momento fondamentale per porre delle basi solide. Si prevede un'annata importante e di crescita per tutto il settore giovanile del Benevento Calcio.