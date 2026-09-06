Primavera, gli highlights di Benevento-Frosinone 3-0 Ottimo esordio dei giallorossi con le reti di Giugliano (doppietta) e Lo Russo

Esordio più che positivo per la Primavera del Benevento allenata da Luigi Panarelli. La compagine giallorossa ha ospitato alla prima giornata il Frosinone, formazione reduce dall’esperienza vissuta nel campionato Primavera 1. I ciociari mettono subito i brividi al Benevento: Mirenzi crossa per Carpentieri che va di testa, ma Rosa risponde presente con un ottimo intervento. Il Benevento fredda il Frosinone al 5’ con una precisa conclusione di Giugliano che non lascia scampo ad Amato per il gol dell’1-0. Sulle ali dell’entusiasmo, il Benevento continua a spingere: ci prova Lo Russo, ma Amato respinge la minaccia. L’esterno offensivo giallorosso non sbaglia alla mezz’ora, quando mette a segno il gol del 2-0, timbrando il primo gol nel campionato Primavera. Nella ripresa, ancora Benevento con Grilli che, servito da Lo Russo, va vicinissimo al 3-0, ma la palla va di poco fuori. Giugliano ha il piede caldo e su punizione spedisce fuori. Poi si fa vedere il Frosinone con Carpentieri, ma l’attaccante ciociaro trova ancora l’opposizione di Rosa. Risponde il Benevento con Giugliano, la cui conclusione fa la barba al palo. La meritata doppietta del capitano del Benevento arriva su punizione, con Amato che non può nulla per evitare il 3-0 giallorosso. Il Frosinone chiude la partita in dieci a causa del doppio giallo rimediato da Carfagna. Termina 3-0. Soddisfazione per la Primavera del Benevento che comincia il campionato col piede giusto: nella prossima giornata sarà di scena a Pescara per dare continuità alla prima vittoria ottenuta.