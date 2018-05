Benevento, si chiude la stagione della scuola calcio Il ringraziamento dei responsabili Zotti e Pegno

Ultimo giorno di scuola calcio per i piccoli iscritti. E' stato un pomeriggio particolare, all'insegna dell'entusiasmo e dello stare insieme, elementi che tra l'altro hanno caratterizzato l'intera stagione. I bambini hanno ricevuto un attestato di frequenza, oltre a degustare una bella torta giallorossa. Ampiamente soddisfatti i responsabili Pegno e Zotti, pubblicamente omaggiati da Diego Palermo attraverso una intervista in cui li ha ringraziati per il lavoro svolto.

I due, a loro volta, hanno ringraziato tutto il Benevento Calcio: "Si chiude questa stagione. Desideriamo ringraziare in primis Diego Palermo che ci ha permesso di svolgere questo impegno nel migliore dei modi. La nostra gratitudine va anche a tutti coloro dello staff che ci hanno dato una grande mano per far divertire i piccoli nel migliore dei modi. Un grande grazie va anche ad Antonio Gallo e Alberto Zito che sono stati particolarmente preziosi. Inutile dire che la più grande gratitudine va ai genitori che ci hanno scelto, con l'augurio che possano confermare l'adesione anche nel prossimo anno. E' stata una bella annata, in cui i ragazzini sono stati a stretto contatto con i calciatori della prima squadra vivendo delle esperienze indimenticabili".

Ivan Calabrese