Benevento, aperti gli stage di selezione per il vivaio Cominceranno il 2 luglio all'Avellola

Il Benevento Calcio, anche quest’anno, promuove e organizza stage per giovani aspiranti calciatori.

Martedì 2 e mercoledì 3 luglio, dalle ore 14:45, presso il C.S. “Avellola” di Benevento, si svolgeranno le selezioni per reclutare giovani leve in vista della prossima stagione sportiva. Il raduno è dedicato ai nati nel 2007 che non hanno mai preso parte alle attività agonistiche del settore giovanile giallorosso. Tutti coloro che sono interessati a partecipare possono contattare entro e non oltre il 27 giugno p.v., i responsabili Francesco Pegno al 346 6018347 e Pierluigi Zotti al 335 5638366. A seguito delle richieste che perverranno, la Società si riserva di programmare successivi raduni. Gli atleti dovranno presentarsi all’appuntamento muniti di certificato medico di idoneità agonistica in corso di validità e con abbigliamento sportivo.