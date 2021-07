Benevento, partono gli stage per i nati dal 2008 al 2011 Si svolgeranno all'Avellola dal 7 al 15 luglio e sono aperti a tutti

Il Benevento Calcio ha organizzato una serie di stage per i ragazzi nati dal 2008 al 2011. Il tutto sarà svolto sul sintetico dell'Avellola dal 7 al 15 luglio e servirà al club giallorosso per la costruzione delle rose future, in particolar modo dall'under 11 all'under 14. Gli interessati potranno contattare i responsabili Pierluigi Zotti (3355638366) e Francesco Pegno (3466018347). Per le categorie under 13 e 14 la comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre il 6 luglio, con gli stage che si terranno dal 7 al 12 luglio. Per le under 11 e 12, invece, si andrà in campo dal 13 al 15 luglio, con la richiesta di partecipazione da inoltrare non oltre il 12 luglio. Servirà anche il referto del tampone molecolare da effettuare entro le 48 ore precedenti l'arrivo per poter partecipare alle attività.