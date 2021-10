Benevento, proseguono le iscrizioni per l'attività femminile Pubblicati i gironi relativi alle categorie under 17 e 15

Oltre al settore giovanile, il Benevento Calcio riveste una particolare attenzione anche per le formazioni femminili. In tal senso, sono ancora aperte le iscrizioni alle varie categorie che vanno dall'under 17 all'under 9. Gli allenamenti delle squadre nazionali (under 17 e 16) si svolgono presso il Campo Sportivo Comunale di Foglianise mentre, quelle dedicate alle attività di Base si svolgono presso il Centro Sportivo “Cretarossa” di Benevento.

Per tutte le info relative alla Stagione Sportiva Femminile 2021-2022, contattare i Responsabili Francesco Pegno e Pierluigi Zotti.

Contatti info:

Francesco Pegno cell. 3466018347

Pierluigi Zotti cell. 3355638366

E-mail: scuolacalcio@beneventocalcio.club

E-mail s.giovanile@beneventocalcio.club

Di seguito il girone del campionato under 17:

Arl Napoli Femminile

Avellino

Benevento

Montemiletto

Napoli

Pomigliano

Salernitana

Ecco lo schieramento dell'under 15:

Arl Napoli Femminile

Avellino

Benevento

Campobasso

Casertana

Montemiletto

Napoli

Pomigliano

Potenza

Salernitana

Scampia

Villaricca