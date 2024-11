Benevento, prima partita giocata dalla Femminile all'Avellola Prima apparizione delle giallorosse sul sintetico dell'impianto di via Avellino

Serata da ricordare per l'under 17 Femminile del Benevento Calcio. Le ragazze allenate da Fernando Saccomanno hanno esordito sul sintetico dell'Avellola, in occasione del match giocato ieri contro l'Academy Abatese. La formazione giallorossa solitamente si allena e gioca a Foglianise, ma il club ha voluto fortemente cambiare la location della sfida per permetterle di esprimersi nell'impianto di via Avellino, utilizzata dal settore giovanile sannita. Il risultato finale di 5-0 per l'Academy Abatese non cancella l'emozione vissuta dalle giallorosse, ma soprattutto non mina il percorso intrapreso agli ordini di Saccomanno.

La formazione del Benevento:

Di Santo, Pastore, Caporaso, Nuzzo, Troiano, Martuccio A., Martuccio L., Torone, Ruggieri, Cantone, Testa. A disp.: Bozzuto, Cioffi, Barricella. All.: Saccomanno