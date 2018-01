Ottopagine Benevento, a L'Aquila esame importante La squadra di Valente sarà di scena al Fattori e andrà a caccia di punti

A L'Aquila per fare risultato. Perché nella Poule promozione l'unica cosa che conta è proprio vincere. E' questa la missione, molto difficile ma non impossibile, dell'Ottopagine Rugby Benevento. Quella tra sanniti e abruzzesi sarà una partita molto diversa rispetto ala sfida di domenica scorsa che ha chiuso la prima fase con la vittoria di Casillo e compagni.

Questa volta in palio ci sono punti pesanti. L'Aquila per blasone e obiettivi ha il dovere di vincere, il Benevento deve provare a restare in partita il più possibile per capire fino in fondo di che pasta è fatto e qualche può essere il proprio destino in questa seconda fase. La squadra di Valente non sarà al completo, ma chi riuscirà a recuperare dagli acciacchi dovrà stringere i denti e gettare il cuore oltre l'ostacolo ancora una volta. In mischia, nel match di domenica scorsa, nettamente meglio i campani, nel reparto dei trequarti fisicità e mani veloci sono dalla parte degli aquilani. In casa biancoceleste si proverà ad impostare la gara sui punti d'incontro, unica grande chance per la truppa di Valente che ci crede, perché questa squadra è capace di alzare l'asticella e diventare competitiva anche con avversari più forti almeno sulla carta. Vincere al Fattori sarebbe una grande impresa, un altra pagina di storia scritta, ma anche fare punti non sarebbe male per poi provare a sfruttare le gare casalinghe dove la squadra si trasforma e può battere chiunque.