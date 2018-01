Ottopagine Rugby Benevento, al Pacevecchia arriva Genova Fischio d'inizio alle 12:30, per Valente tante assenze importanti

Dopo la sconfitta contro L'Aquila si torna a giocare al Pacevecchia. Domenica alle 12:30, l'Ottopagine Rugby Benevento ospiterà Genova per la seconda giornata del girone d'andata della poule promozione. Quello tra sanniti e liguri si preannuncia un match divertente. Valente però dovrà fare a meno di due pedine fondamentali come capitan Marco Petrone e Mario Casillo. Il primo fermo da prima di Natale, il secondo uscito malconcio dalla sfida estera in terra abruzzese. Per lui un risentimento muscolare e il timore che debba restare fermo ancora a lungo. Dunque squadra da reinventare, perché non sarà della partita anche Mario Caporaso espulso a L'Aquila e punti con tre settimane di stop. Altieri dopo aver giocato due partite nel ruolo di ala tornerà al centro, mentre Carluccio giocherà come mediano di mischia.

La scelta dei titolari sembra essere fatta, anche se nel pacchetto di mischia c'è l'eterno Calicchio con la febbre e anche dal suo recupero dipenderà chi scenderà in campo almeno inizialmente. Sicuramente rivedremo in campo il “leone” Passariello, un recupero importante per la truppa del presidente Palumbo.

Genova è reduce dalla vittoria interna contro l'Accademia Nazionale Ivan Francescato e vuole dare continuità a quel successo candidandosi per la conquista di uno dei primi due posti che danno accesso alla sfida promozione. I sanniti dal canto loro al Pacevecchia si trasformano e proveranno a dimenticare le assenze e a gettare il cuore oltre l'ostacolo per giocare a alla pari con i rivali e regalarsi i primi punti in questa poule promozione.