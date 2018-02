Italrugby, con l'Inghilterra Canna parte dalla panchina Gli azzurri esordiranno domenica alle 16:00 allo Stadio Olimpico di Roma

Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che domenica 4 febbraio alle ore 16 affronterà l’Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma nella prima giornata del NatWest 6 Nazioni 2018. Solo panchina per il talento scuola Rugby Benevento Carlo Canna, che come lo scorso anno contro la squadra della perfida albione, inizierà la sfida dalla panchina. Una scelta annunciata per le caratteristiche fisiche dell'avversario ma che toglia alla squadra azzurra l'imprevedibilità e la fantasia del sannita. A dirigere il match sarà francese Mathieu Raynal, alla prima volta con l’Italia.

ITALIA

15 Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 3 caps)*

14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 45 caps)*

13 Tommaso BONI (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

12 Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 5 caps)

11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 33 caps)

9 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 129 caps) - capitano

7 Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club, 1 cap)*

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 2 caps)

5 Dean BUDD (Benetton Rugby, 6 caps)

4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 99 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 8 caps)

2 Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulosain, 89 caps)

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 20 caps)*

a disposizione

16 Luca BIGI (Benetton Rugby, 6 caps)

17 Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 2 caps)*

18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 2 caps)

19 George BIAGI (Zebre Rugby Club, 19 caps)

20 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

21 Edoardo GORI (Benetton Rugby, 65 caps)*

22 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 25 caps)

23 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 3 caps)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”