Ottopagine Rugby Benevento, sconfitta a testa alta a Prato Match deciso nel finale quando i padroni di casa hanno sfruttato la stanchezza degli ospiti

Tanto orgoglio non è bastato all'Ottopagine Rugby Benevento per strappare i primi punti nella Poule Promozione. A Prato è arrivata una sconfitta per 31 a 7 maturata soprattutto nel finale. Avvio spigoloso. Le due squadre non si sono risparmiate. La prima a trovare la meta è stata la compagine di casa con una maul che ha punito severamente i sanniti.

La squadra di Valente però ha reagito. Ha provato a recuperare lo svantaggio nonostante la pesante assenza di Casillo che è il miglior realizzatore, l'uomo offensivamente più decisivo. Il primo tempo è terminato sul 7 a 0 per i padroni di casa che in avvio di ripresa ha sfondato con la mischia conquistando una meta di punizione. Sul 7 a 7 Prato ha dato spazio a tutta la panchina per provare a vincere la partita. Sul più bello, quando il traguardo finale sembrava essere sempre più vicino, una leggerezza ha permesso al Prato di andare in meta per il 12 a 7.

E' stata una doccia gelata per capitan Petrone e compagni che sfiniti hanno concesso ancora tre mete negli ultimi minuti con il risultato che è diventato pesantissimo: 31 a 7. E' stata comunque una buona partita quella della squadra di Valente. La differenza l'ha fatta la panchina più lunga del Prato. Dopo questa partita ancora una settimana di sosta per gli impegni della Nazionale nel 6 Nazioni, si tornerà in campo il 4 marzo al Pacevecchia quando arriverà l'Accademia Nazionale Ivan Francescato.