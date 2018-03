Italrugby in Galles, O'Shea rinuncia ancora a Canna Il talento sannita andrà in panchina, confermato Allan come mediano d'apertura

Il 6 Nazioni 2018 di Carlo Canna continua ad essere da subentrante. Per lui ancora nessuna occasione da titolare. Dopo le panchine con Inghilterra, Irlanda e Francia, il talento scuola Ottopagine Rugby Benevento non sarà titolare neanche contro il Galles. Una scelta, quella del CT O'shea, un po' sorprendente, perché fino ad ora l'Italia non ha fatto grosse cose nel gioco ed stata spesso prevedibile. Mentre Canna è l'opposto, l'imprevedibilità e la genialità sono le sue armi migliori. Ma per ora si va avanti con Allan nel ruolo di apertura e l'unica novità rispetto al XV visto contro la Francia al Velodrome di Marsiglia, sarà Bisegni al posto di Boni. Il match di domenica alle 15:30 al Principality Stadium di Cardiff, è la penultima occasione per gli azzurri per poter ottenere una vittoria ed evitare il cucchiaio di legno. Al momento però serve una grande impresa per evitare ancora una volta il ruolo di fanalino di coda in un torneo dove continuiamo a fare una fatica tremenda e non si vedono grossi miglioramenti rispetto a quelli che ogni anno mostrano le altre compagini.

Questa la formazione dell’Italia:

15 Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 6 caps)*

14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 48 caps)*

13 Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 7 caps)

12 Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 8 caps)

11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 36 caps)

9 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 132 caps) – capitano

7 Maxime Mata MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 14 caps)*

6 Sebastian NEGRI DA OLEGGIO (Benetton Rugby, 5 caps)

5 Dean BUDD (Benetton Rugby, 9 caps)

4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 102 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 11 caps)

2 Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 92 caps)

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 23 caps)*

a disposizione

16 Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 4 caps)

17 Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 5 caps)*

18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 5 caps)

19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 5 caps)*

20 Giovanni LICATA (Fiamme Oro Roma, 3 caps)*

21 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 22 caps)

22 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 27 caps)

23 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 6 caps)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”