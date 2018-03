Ottopagine Benevento, al Pacevecchia arriva l'Accademia Fischio d'inizio alle 14:30, rebus formazione per Valente

Finalmente si torna in campo. L'Ottopagine Rugby Benevento, dopo tre settimane di sosta, è pronto ad ospitare l'Accademia Nazionale Ivan Francescato. La squadra di Alessandro Valente sogna di ripetere l'impresa della scorsa stagione quando al Pacevecchia i migliori prospetti della palla ovale italiana si sono dovuti arrendere al cospetto di una sontuosa prestazione dei biancocelesti.

Rispetto a dodici mesi fa, però, tante cose sono cambiate. I sanniti non saranno al completo e Valente deciderà solo domattina chi schierare in campo. Dopo un mese di assenza forzata si rivedrà Mario Casillo, giocatore fondamentale soprattutto quando la squadra di casa avrà il possesso dell'ovale. Per il resto il XV che andrà in campo è ancora un rebus. Sono 28 gli atleti convocati di cui 8 che provengono direttamente dall'under 18. Per qualcuno di loro ci sarà sicuramente spazio in campo nel corso della sfida che inizierà alle 14:30.

L'Accademia Nazionale Ivan Francescato ha faticato nella prima fase per strappare il pass per la poule promozione e anche in questa prime gare non sta certamente stupendo. Gli accademici vanno a caccia di una vittoria che gli consentirebbe di accorciare le distanze dalle prime due piazza occupata da Genova con 19 punti e Piacenza con 15.