Ottopagine Benevento, al Pacevecchia arriva L'Aquila Calcio d'inizio alle 15:30, i sanniti vanno a caccia del successo

Arriva L'Aquila e la tensione sale. L'Ottopagine Benevento si appresta a giocare domenica pomeriggio alle 14:30 con la blasonata compagine abruzzese che è stata già sconfitte per due volte al Pacevecchia negli ultimi tredici mesi. Un dato importante che servirà a motivare la truppa di Valente, che anche in questo match dovrà fare la conta degli infortunati. La squadra non sarà al completo, ma l'obiettivo resta lo stesso: fare uno scalpo importante.

Le due compagini sono appaiate in classifica e con una vittoria possono avvicinare chi le precede. Il terreno di gioco del Pacevecchia sarà pesante visto che il maltempo non ha dato tregua al Sannio e questo potrebbe favorire i padroni di casa che possono vantare un pacchetto di mischia che è tra i migliori del campionato. La memoria corre veloce ai match precedenti e il ricordo è chiaro: col pacchetto di mischia gli uomini di Valente hanno messo gli aquilani in difficoltà vincendo la partita di Gennaio.

In una domenica senza calcio e con un grande avversario anche la società si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per spingere i biancocelesti verso un'altra impresa di una gestione che, fino ad ora, ha stupito tutti. Si vedranno in campo anche diversi giovani perché il pensiero non è rivolto solo al presente ma soprattutto al futuro.