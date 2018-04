Ottopagine Benevento, trasferta nella tana della capolista Per Valente tante assenze, in campo chi ha giocato meno

A Genova con coraggio nonostante le tantissime assenze. L'Ottopagine Rugby Benevento si ritroverà ad affrontare la prima della classe senza molti dei suoi migliori giocatori. Acciacchi, una trasferta di due giorni e una campionato che volge al termine con l'obiettivo già raggiunto, permetteranno anche a chi ha giocato meno di mettere minuti nella gambe e fare esperienza contro avversari di grosso calibro come il Cus Genova.

All'andata i liguri, costruiti per giocarsi il salto di categoria, vinsero al Pacevecchia dominando con i trequarti ed è in proprio in quel reparto che Valente dovrà studiare un piano B per limitare l'irruenza e la velocità degli avversari. Domenica in Liguria non si vedrà il Benevento titolare ma continuerà quel progetto di crescita dell'intera rosa che dovrà portare ad alzare il livello in vista della prossima stagione quando il campionato indosserà una nuova veste e bisognerà faticare molto di più per raggiungere l'obiettivo prefissato. Il fischio d'inizio è previsto alle 15:30 e la direzione di gara sarà affidata ad Andrea Spadoni di Padova.