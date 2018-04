Ottopagine Rugby Benevento ko nella tana del Cus Genova Sanniti travolti 50 a 8, troppe le assenze per giocare alla pari con la capolista

Pronostico rispettato. A Genova non c'è stato spazio per nessun tipo di sorpresa. La capolista ha portato a casa l'intera posta in palio, lo ha fatto con personalità confermando quanto di buono fatto fino ad ora in questa seconda fase del campionato di serie A.

Per l'Ottopagine Rugby Benevento è stata una trasferta difficile. Tante le assenze, pochi i giocatori esperti schierati in campo e il risultato parla chiaro. Il 50 a 8 racconta un divario enorme tra le due compagini. La prima, quella ligure, costruita col chiaro intento di conquistare un posto nella semifinale scudetto, obiettivo che significa giocarsi la promozione in Eccellenza nel torneo 2018-2019 quando ci saranno due team in più. La seconda, il Rugby Benevento, sapeva bene di dover affrontare una stagione di transizione dove l'obiettivo principale era quello di accedere alla seconda fase. Missione compiuta. Obiettivo conquistato. Il resto della stagione è servito e servirà per far fare esperienza ai giovani.

E' stato così anche a Genova dove chi aveva giocato di meno ha provato l'ebrezza di disputare una vera partita di serie A, una di quelle dove la posta in palio conta tanto per l'avversario che ha dato il 100%. Il Cus Genova con questo successo ha raggiunto il suo obiettivo. I sanniti, invece, vivranno con ambizione le ultime giornate di campionato.

Domenica al Pacevecchia arriva Prato, avversario abbordabile e che è stato già battuto nella prima fase. Sarà l'occasione per sfoderare un'altra prestazione degna di nota in vista del vero rush finale, la trasferta con l'Accademia e la sfida casalinga contro Piacenza, sfide che Valente e la sua truppa stanno preparando da tempo per provare a fare un altro passo in avanti in quel percorso di crescita che sta dando buoni risultati.