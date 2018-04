Ottopagine Benevento, arrivano I Cavalieri Prato I sanniti vanno a caccia della seconda vittoria nella seconda fase

Al Pacevecchia arrivano I Cavalieri Prato per un replay dello spettacolare match andato in scena nella prima fase. A novembre vinse l'Ottopagine Rugby Benevento che portò a casa addirittura l'intera posta in palio con una prestazione esaltante e convincente.

Gli uomini di Valente vogliono ripetersi. Hanno voglia di dimenticare la trasferta di Genova, dove è arrivata una pesantissima sconfitta, e tornare a regalare emozioni ai propri tifosi. Si gioca domenica alle 15:30 e in casa sannita, come spesso accade ultimamente, la formazione sarà resa nota solo all'ultimo minuto. Sono diversi i dubbi per Valente che dovrà fare la conta degli infortunati, ma gente come il leone Passariello, Casillo e altri big, risponderanno presente nonostante la condizione atletica non sia delle migliori. M

Mancano tre partite alla fine della stagione, il tecnico ha detto ai suoi che è tempo di stringere i denti e di aiutare soprattutto i più giovani che hanno bisogno di guide esperte per entrare in squadra e affrontare avversari di grande livello come I Cavalieri Prato.