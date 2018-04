Ottopagine Benevento, contro l'Accademia in piena emergenza Valente dovrà fare i conti con tantissime assenze nella lunga trasferta di Brescia

Ultima trasferta stagionale per l'Ottopagine Rugby Benevento che si appresta a vivere la sfida contro l'Accademia Nazionale Ivan Francescato in piena emergenza. Domenica a Brescia Valente sarà costretto a schierare una formazione sperimentale con tanti giovani e atleti che fino ad ora hanno giocato meno.

Pensatissime le assenze dei vari Altieri, Notariello, Casillo e Botticella. Il tecnico ritroverà Franco Cioffi che era stato assente nelle ultime due sfide. Quello contro l'Accademia è un match molto sentito dal tecnico biancoceleste che non vuole sfigurare e chiederà ai suoi di fare un ulteriore sacrificio. Il rush finale è stato complicato soprattutto per queste lunghe trasferte di due giorni che sono un problema per atleti non professionisti che devono conciliare la propria attività con quella lavorativa.

Dopo il match di Brescia, l'ultima uscita stagionale sarà domenica 29 al Pacevecchia contro i Lyons Piacenza, sfida attesissima da tutti gli appassionati sanniti della palla ovale che potranno applaudire la compagine sannita al termine del secondo campionato consecutivo di serie A.