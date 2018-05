Nazionali Emergenti, ci sono i sanniti Fragnito e Cioffi I due talenti scuola Rugby Benevento sono stati convocati per la Natios Cup in Uuruguay

Ci sono due sanniti tra i convocati di Pasquale Presutti nella Nazionale Emergenti che prenderà parte alla Nations Cup, in calendario dal 2 al 10 giugno in Uruguay. Si tratta di Davide Fragnito, che aveva fatto parte del gruppo già nella scorsa stagione, e di Massimo Cioffi che dopo un ottimo campionato a Rovigo potrà confrontarsi su un altro palcoscenico importante. Fragnto e Cioffi sono due talenti della nuova generazione allevati e cresciuti dal Rugby Benevento che, con Giovanni D'Onofrio, che è ancora in under 20, sembrano destinati a proseguire la grande tradizione in azzurro dell'ultimo decennio portata avanti dai vari Furno, D'Apice e Canna.

Davide Fragntio è una seconda linea dal fisico maestoso che alle Fiamme Oro si è imposto con personalità e ha conosciuto anche la gioia dell'esordio con la maglia delle Zebre. Cioffi invece è un vero e proprio jolly nel reparto dei trequarti, Può giocare in diversi ruoli e questo gli ha permesso di essere ottimo protagonista a Rovigo in Eccellenza. Per entrambi si tratta della prosecuzione di un percorso azzurro iniziato già dall'under 17.

Gli Azzurri si raduneranno al Centro di preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma nella giornata di giovedì 24 maggio per poi partire per Montevideo lunedì 28 maggio. Mentre l'esordio è in programma sabato 2 giugno alle 17:30 orario italiano contro l'Argentina. Secondo impegno quattro giorni più tardi contro i padroni di casa dell'Uruguai alle 20:00 e terzo impegno previsto per il 10 giugno alle 17:30 contro le Fiji Warriors. Le gare andranno in scena all'Estafio Parque Artigas Club Atletico Juventud di Las Piedras.

Questi gli Azzurri convocati:

Piloni:

Damiano BOREAN (Petrarca Padova)*

Riccardo BRUGNARA (FEMI-CZ Rovigo)

George IACOB (Fiamme Oro Rugby)

Jody ROSSETTO (Petrarca Padova)*

Alessandro VANNOZZI (Petrarca Padova)

Niccolò ZAGO (Fiamme Oro Rugby)

Tallonatori

Nicolò BROGLIA (Toscana Aeroporti I Medicei)*

Luhandre LUUS (Zebre Rugby Club)*

Seconde linee

Matteo CORNELLI (Fiamme Oro Rugby) *

Ugo D’ONOFRIO (Patarò Calvisano)*

Davide FRAGNITO (Fiamme Oro Rugby) *

Samuele ORTIS (FEMI-CZ Rovigo)*

Terze Linee

Federico CONFORTI (Petrarca Padova)*

Matteo CORAZZI (Mogliano Rugby)*

Giovanni PETTINELLI (Patarò Calvisano)*

Andrea TROTTA (Petrarca Padova)*

Mediano di mischia

Simone PARISOTTO (Fiamme Oro Rugby)*

Charlie TRUSSARDI (Clermont Auvergne)

Mediani di apertura

Maicol AZZOLINI (Zebre Rugby Club)*

Andrea MENNITI-IPPOLITO (Petrarca Padova)

Centri/Ali/Estremi

Simone BALOCCHI (Patarò Calvisano)*

Andrea BETTIN (Petrarca Padova)*

Andrea BRONZINI (Benetton Treviso)*

Massimo CIOFFI (FEMI-CZ Rovigo)*

Roberto DAL ZILIO (Patarò Calvisano)*

Matteo GABBIANELLI (Fiamme Oro Rugby)*

Simone ROSSI (Petrarca Padova)

Marco ZANON (Mogliano Rugby)*

*è stato membro dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato