Italia Emergenti, non basta un grande Cioffi per evitare il ko All'esordio azzurrini battuti dall'Argentina per 19 a 8, martedì sfida con l'Uruguay

Esordio con sconfitta per la Nazionale Emergenti italiana che a Montevideo, nella prima partita della Nations Cup 2018, è stata superata dall'Argentina XV con il punteggio di 19-8 (4-0). Quella degli uomini di Presutti, che ha schierato dal primo minuto il sannita Cioffi, mentre Fragnito è subentrato nella ripresa, è stata una buona prestazione ma non è bastata per limitare una squadra attualmente più forte fisicamente che nel finale ha sfruttato proprio questa dote per imporsi. Azzurri bene nel primo tempo chiuso sotto 5 a 3 grazie alla meta non trasformata di Cordero e soprattutto al piazzano di Menniti Ippolito.

Nella ripresa Massimo Cioffi show con un intercetto da giocatore di grande livello che ha permesso a Bruno di regalare il momentaneo vantaggio. Del Prete ha poi invertito l'inerzia della gara con la meta del 12 a 8 che ha preceduto quella di Potillo che con la trasformazione di Diaz Bonilla ha fissato il risultato sul 19 a 8.

“E' stata una partita difficile, ma con diversi punti positivi – ha affermato a fine match il pilone azzurro Riccardo Brugnara – l'Argentina schierava diversi pumas e noi abbiamo avuto poco tempo per prepararci. Dobbiamo migliorare, ma siamo un bel gruppo e abbiamo fatto vedere cose positive, su cui lavoreremo nei prossimi giorni”. Il prossimo match è in programma per martedì 6 giugno ale 20 orario italiano contro i padroni di casa e detentori del titolo dell'Uruguay.

Argentina XV v Italia Emergenti 19-8 (5-3)

Marcatori: p.t. 11' m. Cordero (5-0); 15' c.p. Menniti Ippolito (5-3); s.t. 59' m. Bruno (5-8); 74' m. Del Prete tr. Diaz Bonilla (12-8); 80' m. Portillo tr. Diaz Bonilla (19-8).

Argentina XV: Arias; Cordero, Moroni, Videla (50' Diaz Bonilla), Resino (62' Montero); Granella, Cubelli (69' Del Prete); Portillo, Bavaro (c), Macome (50' Bruni); Larrague, Gutierrez; Favre (77' Ciccioli), Fortuny (61' Baldunciel), Brarda (62' Solveyra).

A disposizione non entrati: Molina.

All.: Contepomi

Italia Emergenti: Cioffi; Bronzini (77' Balocchi), Zanon, Gabbianelli (23' temp. Broglia), Bruno; Menniti Ippolito, Trussardi (77' Parisotto); Trotta, Conforti (c), Pettinelli (77' Cornelli); Ortis, D'Onofrio (49' Fragnito); Iacob (54' Rossetto), Luus (41' Broglia), Brugnara (49' Zago).

A disposizione non entrati: Azzolini.

All.: Presutti



Arbitro: Shota Tevzadze (Georgia)

Assistenti: Francisco González (Uruguay), Gonzalo Ventoso (Uruguay)

Cartellini: 23' giallo a Luus (Italia Emergenti); 79' giallo a Conforti (Italia Emergenti)

Calciatori: Cordero (Argentina XV) 0/1; Menniti Ippolito (Italia Emergenti) 1/4; Diaz Bonilla (Argentina XV) 2/3

Punti conquistati in classifica: Argentina XV 4; Italia Emergenti 0.

Articolo e tabellino a cura di Mattia Fonzi, addetto alla comunicazione del C.R. Abruzzo