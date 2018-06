Mondiale U20: l'Italia di D'Onofrio travolta dall'Inghilterra Azzurrini secondi in classifica a pari merito con l'Argentina, giovedì decisivo lo scontro diretto

La seconda uscita nel Mondiale Under 20 non è stata positiva per gli azzurrini. I ragazzi guidati da Fabio Roselli sono stati travolti per 43 a 5 dall'Inghilterra, una delle favorite per la vittoria finale. In campo fin dal primo minuto il sannita Giovanni D'Onofrio che contro la Scozia, aveva realizzato una meta decisiva ai fini del risultato.

Dopo i primi due match, l'Italia resta ferma a cinque punti in classifica al secondo posto della Pool B a pari merito con l'Argentina che giovedì 7 giugno sarà il prossimo avversario alle 18:30 allo Stade Mediterranee di Beziers dove si sta disputando il girone. Sarà un vero e proprio spareggio per il secondo posto che a questo punto diventa l'obiettivo degli azzurrini.

Perpignan, Stade “Aime-Giral” – domenica 3 giugno

World Rugby U20 Championship, II giornata

Inghilterra U20 v Italia U20 43-5 (26-5)

Marcatori: p.t. 6’ m. Smith tr. Smith (7-0); 23’ m. Parton tr. Smith (14-0); 27’ Loader tr. Smith (21-0); 35’ m. Koffi (21-5); 36’ m. Loader (26-5); s.t. 53’ Ibitoye (31-5); 56’ m. Smith tr. Smith (38-5); 65’ m. Brand (43-5)

Inghilterra U20: Parton; Ibitoye, Dingwall (63’ Olowofela), Butler, Loader; Smith (60’ Hardwick), Brand (78’ White); Basham, Curry (cap.) (63’ Hinkley), Willis; Lewis, Kpoku (50’ Scott); Heyes (57’ Painter), Walker (50’ Oghre), Seville (53’ Knight)

All. Steve Bates

Italia U20: Biondelli (36’ De Masi); Coppo, Moscardi, Mazza (55’ Fusco), D’Onofrio; Rizzi (41’ Di Marco), Crosato; Koffi, Lamaro (cap.), Bianchi (55’ Ruggeri) ; Cannone (53’ Manni), Canali; Mancini Parri (47’ Nocera), Luccardi (52’ Taddia), Fischetti (44’ Romano)

All. Fabio Roselli

Arb. Dan Jones (WRU)

Cartellini: al 75’ rosso a Lewis (Inghilterra U20)

Calciatori: Smith (Inghilterra U20) 4/6; Rizzi (Italia U20) 0/1; Hardwick (Inghilterra U20) 0/1

Punti conquistati in classifica: Inghilterra 5, Italia 0