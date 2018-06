Colorno campione d'Italia, impresa targata Mariagrazia Cioffi La sannita ha vinto il titolo tricolore realizzando anche una meta, il giusto premio alla carriera

Colorno è campione d'Italia. Ha interrotto il dominio del Valsugana che vinceva da tre anni e soprattutto ha regalato il successo più bello ad una grande protagonista degli ultimi dieci anni della palla ovale italiana: la sannita Maria Grazia Cioffi. al secondo assalto consecutivo, la forte alteta nata e cresciuta nel Rugby Benevento, è riuscita a coronare il sogno di vincere un titolo tricolore.

Impresa che non era riuscita a compiere nella sua città, dove nel 2016 riuscì a guidare le compagne fino alla semifinale persa proprio contro il Valsugana. A due anni di stanza è arrivata la vendetta perfetta a cui ha partecipato anche Giada Franco, ragazza di Salerno che per diverse stagioni ha indossato la maglia biancoceleste. Per la Cioffi anche una meta, quella che ha aperto il match, e ha fatto capire alle ex campionesse d'Italia del Valsugana che sarebbe stata una finale complicata da vincere.

Il risultato finale è statao di 29 a 20 per Colorno che dopo essere andato sotto nel punteggio per 12 a 5 ha avuto la di ribaltare il punteggio e poi di contenere il ritorno delle avversarie a cui la meta di Fontanella al 66' ha tagliato definitivamente le gambe.

Calvisano, “Pata Stadium” – sabato 2 giugno 2018

Finale Serie A Femminile

Valsugana Padova v Rugby Colorno (12-19)

Marcatori: p.t. 7’ Cioffi (0-5); 14’ m. Andreaggi (5-5); 21’ m. Sillari tr. Sillari (5-12); 31’ m. Vitadello tr. Ruzza (12-12); 39’ m. Franco tr. Sillari (12-19); s.t. 43’ c.p. Sillari (12-22); 51’ m. Stoppa (17-22); 57’ c.p. Ruzza (20-22); 66’ m. Fontanella tr. Sillari (20-29)

Valsugana Padova: Ostuni Minuzzi V.; Vitadello, Guariglia, Folli, Andreaggi; Rigoni (9’ Ostuni Minuzzi C.), Zatti (45’ Salvadego); Giordano (cap.), Veronese, Fenato; Stoppa, Ruzza; Galiazzo (73’ Jeni), Cerato, Migotto

A disposizione non entrate: Frezza, Belluco, Capellazzo, Cuman, Nascimben

All. Bezzati

Rugby Colorno: Fontanella; Ranuccini (69’ Verini), Cioffi, Sillari, Bonaldo; Madia (cap.), Barbieri; Boledi, Sgorbini (79’ Merusi), Franco; Merlo (72’ Ippolito), Sberna; Turani, Appiani (72’ Di Masi), Giacomoli.

A disposizione non entrate: Casolin, Caci, Fiorelli, Cornia

All. Prestera

Arb. Clara Munarini (Parma)

AA1 Maria Giovanna Pacifico (Benevento), AA2 Francesca Giuliani (Milano)

Quarto Uomo: Beatrice Smussi (Brescia)

Cartellini: 34’ giallo a Guariglia (Valsugana Padova)

Calciatori: Sillari (Rugby Colorno) 4/5; Ruzza (Valsugana Padova) 2/4

Note: giornata calda e soleggiata. Presenti circa 3.300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Valsugana Padova 0; Rugby Colorno 5

Woman of the Match: Giada Franco (Rugby Colorno)