Mondiale U20: l'Italia della stella D'Onofrio sfida il Galles Match in programma domenica pomeriggio alle 16 allo “Stade de la Mediterranee” di Beziers

Ultimo impegno per gli azzurrini al mondiale Under 20 in Francia. La squadra del responsabile Tecnico Fabio Roselli giocherà domenica pomeriggio alle 16:00 contro il Galles allo “Stade de la Mediterranee” di Beziers, per andare a caccia del settimo posto nel torneo. Partita complicata, ma l’Italia ha fatto molto bene fino a questo momento. In campo dal primo minuto il sannita Giovanni D’Onofrio, una delle stelle della competizione mondiale, reduce da tre mete nel match perso contro l’Australia. D’Onofrio è un giocatore fondamentale per il piano tattico di Roselli e, se contro il Galles, i compagni riusciranno ad innescarlo come hanno fatto nelle precedenti partite, allora il risultato potrebbe essere in bilico fino agli ultimi minuti permettendo agli azzurrini di provare l’assalto ad un grandissimo piazzamento.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Michelangelo BIONDELLI (Rugby Viadana 1970)*

14 Alessandro FUSCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

13 Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ Rovigo)

12 Damiano MAZZA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

11 Giovanni D’ONOFRIO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

10 Antonio RIZZI (Petrarca Padova)*

9 Nicolò CASILIO (Patarò Calvisano)*

8 Antoine KOFFI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

7 Michele LAMARO (Petrarca Padova)* - capitano

6 Lodovico MANNI (Mogliano Rugby)

5 Edoardo IACHIZZI (Usap Perpignan)

4 Niccolò CANNONE (Petrarca Padova)*

3 Michele MANCINI PARRI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

2 Matteo LUCCARDI (Patarò Calvisano)*

1 Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)*

A disposizione

16 Niccolò TADDIA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

17 Guido ROMANO (Rugby Colorno)*

18 Matteo NOCERA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

19 Matteo CANALI (Rugby Colorno)*

20 Davide RUGGERI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

21 Luca CROSATO (Lafert San Donà)*

22 Filippo DI MARCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

23 Simone CORNELLI (Toscana Aeroporti I Medicei)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”