Ivpc Benevento, Palumbo: "Il primo obiettivo è la salvezza" La società sannita ha ingaggiato anche due nuovi giocatori

La stagione dell’IVPC Rugby Benevento è ufficialmente iniziata. La prima squadra si è radunata lunedì 27 agosto agli ordini dei coach Alessandro Valente e Peppe Calicchio. “Per noi sarà una stagione importante –ha raccontato il massimo dirigente Rosario Palumbo-. La serie A ha cambiato format e la salvezza è il primo obiettivo da conquistare. Come ogni anno –ha sottolineato Palumbo- le difficoltà da affrontare sono tante. Saremo chiamati a sostenere lunghissime trasferte e a percorrere circa diecimila km nel corso del campionato. Uno sforzo enorme per una società come la nostra che si basa prima di tutto sul volontariato”.

Quella delle distanze e degli spostamenti è una questione importante che sicuramente la Federazione dovrà studiare meglio. Inoltre la società sannita anche in questa stagione ha perso diverse pedine importanti. “Purtroppo nel campionato che inizierà ad ottobre partiremo senza diversi giocatori, in particolare alcuni che si erano messi in evidenza, e che per motivi di lavoro o di studio hanno deciso di trasferirsi e giocare con altre società. Il Rugby Benevento ha circa 30 atleti in giro per l’Italia che giocano con le Zebre, in Eccellenza, in serie A e in B. Come ogni anno faremo di necessità virtù e proveremo a lanciare altri giovani. Anche per questo motivo lo staff tecnico è stato riconfermato dopo aver fatto un grande lavoro nelle stagioni precedenti”.

L’inizio del campionato è ancora lontano e non va escluso che per la coppia Valente-Calicchio possa arrivare qualche rinforzo di qualità. “Come sempre siamo attenti sul mercato – ha spiegato Palumbo-, se ci sarà qualche interessante occasione da cogliere per alzare il livello del roster e coprire qualche ruolo dove abbiamo perso qualche pedina, faremo uno sforzo per mettere la squadra nelle migliori condizioni possibili per essere competitiva in questo campionato di serie A”.

Tra le novità della stagione appena iniziata c’è un nuovo ed importante sponsor. “Da questo campionato sulle nostre maglie arriva una società importante come IVPC della famiglia Vigorito che continuo a ringraziare per il sostegno morale ed economico che danno al rugby e in generale anche alla città di Benevento. Andare in giro per l’Italia essendo sponsorizzati da una delle più importanti aziende italiane ci inorgoglisce e ci aiuterà a dare il massimo sapendo di avere il “vento” dalla nostra parte”.

A breve potrebbero esserci novità anche sulla presentazione della squadra in occasione di un grande evento che andrà in scena nella provincia Sannita. “E’ vero, abbiamo ricevuto l’invito da parte del Comune di Ceppaloni per presentare le squadre che affronteranno al stagione 2018-2019. Siamo lieti di sapere che siamo così apprezzati anche in provincia e per questo ringrazio chi ci darà la possibilità di farci conoscere ancora meglio in una stagione dove sappiamo di avere una grande responsabilità”.

Intanto la società ha anche ufficializzato l'acquisto di due nuovi giocatori: si tratta dell’italo-australiano Stephen Lenoci e di Leo Corvino. Gli atleti sono già a disposizione di coach Alessandro Valente e di Peppe Calicchio.