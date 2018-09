Il Rugby Benevento omaggia Vigorito con una maglia "unica" Bella iniziativa di Rosario Palumbo che ha voluto evidenziare l'unione tra le due realtà cittadine

Questa mattina il presidente Vigorito si è recato al campo Avellola per assistere ai match delle compagini giovanili. Tra un tempo e l'altro è andato a trovarlo Rosario Palumbo, massimo dirigente del Rugby Benevento, società sponsorizzata dall'Ivpc e fino alla scorsa stagione da Ottopagine. Per consolidare questa importante partnership, Palumbo ha omaggiato il numero uno giallorosso con una maglia "unica", recante i colori ufficiali delle due squadre con al centro, ovviamente, lo sponsor che le lega. Un gesto sincero e di ringraziamento nei confronti dell'impegno di Vigorito anche per il rugby cittadino che, lo ricordiamo, quest'anno militerà ancora una volta nel campionato di serie A. La maglia rappresenta soprattutto l'unione simbolica tra due eccellenze sportive del territorio.

Ecco la nota pubblicata dal sodalizio biancoceleste:

Giallorossi e biancocelesti. Calcio e Rugby. Oreste Vigorito e Rosario Palumbo. Un legame particolare. Colori che nessuno avrebbe mai pensato di vedere sulla stessa maglia. L’occasione però è arrivata per celebrare un nuovo inizio: il matrimonio tra una grande azienda come IVPC e il Rugby Benevento.

Una maglia (nella foto) dedicata per metà alla più importante società rugbystica campana e per metà ad una squadra che ha scritto la storia recente dello sport sannita. L’idea è stata di Rosario Palumbo per un regalo speciale ad Oreste Vigorito, presidente del Benevento Calcio e Presidente onorario della squadra di rugby.

Il numero? La scelta non è stata difficile. Oreste Vigorito è il numero 1 dello sport sannita dopo la scalata dalla C alla A nel mondo del calcio e la conquista della serie A anche nel rugby come main sponsor della società.

Un passato recente ricco di vittorie e di sorrisi. Oggi la consegna della maglia e il solito abbraccio che si spera sia il viatico per nuovi esaltanti successi per entrambe le compagini.