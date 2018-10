Ivpc Benevento Rugby, ecco Moncada: "Sono qui per vincere" Il presidente Palumbo: "Non è stato facile portarlo in Italia"

Importante innesto per l'Ivpc Benevento Rugby che questa mattina ha accolto Martìn Moncada, mediano d'apertura proveniente dall'Argentina. Il presidente del sodalizio sannita, Rosario Palumbo, ci ha raccontato i retroscena della trattativa: “Non è stato facile portarlo in Italia. Insiene ai tecnici e al vicepresidente Antonio Gerardo abbiamo visto dei filmati e l'hanno ritenuto subito idoneo al nostro Rugby. Nonostante abbia solo 25 anni può vantarsi di avere già una buona esperienza che dovrà utilizzare per far salire il livello della squadra. Viene dalla divisione argentina che è molto più impegnativa rispetto alla nostra”.

Moncada si è concesso anche ai nostri microfoni per la sua prima intervista italiana: “Sono davvero contento di essere qui. La società mi ha accolto davvero bene. Spero di ottenere ciò che tutti vogliono: la vittoria. Ho già iniziato a vedere la struttura e devo dire che è tutto molto bello. La città? Avrò tempo per visitarla attentamente. Apparentemente sembra accogliente. Sono un giocatore che si muove sia in attacco che in difesa in maniera aggressiva: mi piacciono i placcaggi duri. La scelta di venire in Italia? Questo è un campionato molto difficile. Voglio vedere a che punto sono arrivato e sono certo che questa esperienza mi migliorerà sia come persona che come atleta”.

Ivan Calabrese