Ivpc Benevento Rugby, la Primavera espugna il Pacevecchia Palumbo: "Giornata storta". Il capitano Passariello tuona: "Serve umiltà da parte di tutti"

Niente da fare per il Benevento Rugby che questo pomeriggio è stato sconfitto al Pacevecchia dalla compagine della Primavera. La pesante pioggia caduta per tutto l'arco dell'incontro ha condizionato e non poco la prestazione dei sanniti, ma c'è da dire che alla truppa del duo Valente – Calicchio è mancata quella giusta determinazione per chiudere la gara con un esito diverso. Il risultato finale è stato di venti a dodici per gli ospiti che così portano a casa quattro punti. Non muove la classifica, invece, il Benevento. Al termine dell'incontro serpeggiava tanta delusione nello spogliatoio del sodalizio sannita. Ai nostri microfoni il presidente Palumbo ha espresso tutto il suo rammarico: “E' stata una giornata storta, condizionata dal brutto tempo. Stiamo pagando anche il fatto che non ci alleniamo al Pacevecchia da oltre quindici giorni, costringendoci a lavorare su un campo stretto. Per i valori visti posso dire che abbiamo buttato l'ennesima partita. Bisogna reagire. La Primavera ha meritato il successo perché si è dimostrata molto più intelligente e disciplinata. Sono comunque fiducioso per il futuro: il nostro obiettivo è la salvezza, ma resta l'amaro in bocca per quanto perso".

Delusione anche da parte del capitano dei sanniti, Passariello: “Siamo stati abbastanza rinunciatari e questo mi fa rabbia. Dobbiamo metterci più impegno, soprattutto i più giovani altrimenti quest'anno sarà una debacle continua. Serve una iniezione di fiducia per andare avanti e tornare a vincere. Come mi spiego questa situazione? Molti di noi pensano già di essere arrivati. Pecchiamo di ingenuità e non c'è sacrificio da parte della mischia. Occorrono determinazione, umiltà e spirito di sacrificio da parte di tutti”.

Ecco il tabellino dell'incontro:

U.S. IVPC Rugby Benevento v Primavera Rugby 12 – 20 (05 – 12)

Marcatori: p.t. 3’ m. Merendino tr. Brancadoro (00 – 07), 10’ m Bosco (05 – 07), 13’ m Belcastro (05 – 12); s.t. 14’ c.p. Brancadoro (05 – 15), 15’ m. Alegiani (05 – 20), 22’ m. Passariello tr. Moncada (12 – 20).

U.S. IVPC Rugby Benevento: De masi (55’ Corvino); Casillo, Altieri, Ciarla (55’ Vallone), Petrone; Caporaso (55’ Timossi), Moncada; Giangregorio, Lenoci, Luciani (41’ Russo); Valente, Tomaciello (41’ Botticella); Notariello, Passariello, Bosco (76’ Tretola). A disposizione non entrati: Ricco, Palumbo.

All.: Valente

Primavera Rugby: Alegiani; Merendino, D’Ottavo, Martelli, Marigo (57’ Gasperini); Brancadoro Lenel; Callori di Vignale V., Mazza (61’ Alessi) Callori di Vignale S., Custureri, Serini; Belcastro (56’ Di Resta), Venturoli (67’ Gabbuti) , Serafino (65’ Risi) .

All.: Leonardi;

Arb.: Odoardi Daniele (Chieti)

AA1 Salvi (L’Aquila), AA2 Giurina (L’Aquila)

Cartellini: Giallo 21’ Serafino (Primavera Rugby); Giallo 26’ Belcastro (Primavera Rugby);

Calciatori: (U. S. IVPC Rugby Benevento) /; (Primavera Rugby) / .

Note: Una giornata molto piovosa che ha reso il campo molto pesante per i giocatori di entrambe le squadra. Sugli spalti erano presenti circa 250 persone.

Punti Conquistati in Classifica: U.S. IVPC Rugby Benevento 0 ; Primavera Rugby 4.

Man of the Match: Lenel Marius Luis (Primavera Rugby)