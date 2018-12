Ivpc Benevento Rugby, rinviata la sfida con L'Aquila Le precipitazioni nevose non permettono il regolare svolgimento dell'incontro

Le nevicate che hanno colpito l'Abruzzo causano il rinvio della sfida tra l'Unione Rugby L'Aquila e l'Ivpc Benevento Rugby, inizialmente programmata nella giornata di domani. Una scelta obbligata, considerato che le precipitazioni non permettono il regolare svolgimento dell'incontro. L'incontro verrà recuperato a data da destinarsi. Il sodalizio sannita, che è reduce da due successi consecutivi, può già pensare al match di domenica prossima contro la capolista Unione Rugby Capitolina. Si prevede una partita difficile e combattuta, dove servirà una grande prestazione per riuscire a portare a casa punti preziosi. Ovviamente sarà fondamentale anche l'incitamento del Pacevecchia per aiutare Valente e i suoi ragazzi a fare bene.