Rugby, grande successo per il Torneo Internazionale Oltre mille bambini si sono sfidati al Pacevecchia. Alle Fiamme Oro il Memorial Ciro Vigorito

Questa mattina il Pacevecchia ha aperto le porte per la 36^ edizione del Torneo Internazionale, organizzato dall'Ivpc Benevento Rugby e che ormai rappresenta un appuntamento imperdibile per i tanti appassionati della palla ovale. Numerosi bambini appartenenti a squadre giunte da ogni parte d'Italia si sono affrontati sul manto erboso dell'impianto sportivo sannita, mostrando un entusiasmo coinvolgente e un sano agonismo. Grande successo anche per il seguito, con oltre 1500 sportivi che hanno affollato gli spalti per assistere alle gesta dei piccoli rugbisti. Riuscitissima, quindi, la manifestazione con il sodalizio biancoceleste che ha accolto tutti a braccia aperte, offrendo un'ospitalità degna dello spirito che contraddistingue questo sport. Un plauso va a tutte le partecipanti, in particolare a coloro che sono riuscite a primeggiare. Nella categoria under 6 ha trionfato l'Amatori Napoli, mentre nell'under 8 l'Appia Rugby. L'Ivpc Benevento Rugby ha primeggiato nell'under 10. Il Rende, invece, ha portato a casa la coppa nella categoria under 12.

Particolare attenzione è stata rivolta alle formazioni under 14 che si fronteggiavano nel memorial Ciro Vigorito, dedicato al compianto dirigente sportivo del Benevento Calcio scomparso nel 2010 e fratello del presidente onorario Oreste Vigorito. A portarsi a casa il premio più ambito sono stati i ragazzi delle Fiamme Oro, ricevuto direttamente dalle mani del presidente del comitato laziale Rugby Antonio Luisi. La coppa Caravaggio, invece, è andata al Viterbo Rugby.

Immensa soddisfazione per il presidente dell'Ivpc Benevento Rugby che ha sottolineato l'importanza della manifestazione: "E' un appuntamento fisso. Cerchiamo di dare il meglio per portare il maggior numero di squadre, anche se molte soprattutto del nord non sono riuscite a partecipare per motivi logistici. La tradizione resta invariata, con oltre mille bambini che giocano su questo campo con grande entusiasmo: è uno spettacolo per tutti. Il memorial Ciro Vigorito? E' dedicato a una figura che ha dato tanto allo sport. La famiglia Vigorito ci è particolarmente vicina e noi la ringraziamo sempre. Il memorial chiude la giornata ed è il fiore all'occhiello della manifestazione".

Palumbo ha anche parlato della prossima stagione: "Stiamo già pensando a programmare il futuro. Dobbiamo pensare agli errori commessi e fare quadrato. E' terminato un ciclo importante e siamo pronti ad avviarne un altro proseguendo sulla tradizione di questa realtà".