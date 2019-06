Rugby Benevento, Valente nuovo direttore tecnico L'annuncio del sodalizio biancoceleste

La società Ivpc Rugby Benevento comunica che a partire dalla stagione 2019/2020, il nuovo direttore tecnico della società sarà il sig. Alessandro Valente. Ad Alessandro, figura storica della società come ex atleta, capitano e allenatore della prima squadra, va un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza.