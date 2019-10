Ecco gli Springboks che sfideranno l'Italia del sannita Canna Match in programma venerdì alle 11:45, chi vince vola alle sfide ad eliminazione diretta

Sfida da dentro o fuori. Nessun appello. Nessuna possibilità di rimediare. L’Italrugby del sannita Carlo Canna e il Sudafrica si giocano tutto in ottanta minuti. Venerdì a Shizuoka (Giappone) alle 11:45 orario italiano la squadra di O’Shea ha l’esame più difficile del Mondiale e in generale del suo quadriennio che non è certamente stato straordinario.

Match dove il pronostico pende tutto dalla parte degli Springboks che abbiamo battuto una sola volta, tre anni fa a Firenze con sette punti dell'apertura scuola IVPC Rugby Benevento, ma quel Sudafrica era solo una squadra sperimentale che voleva regalare minuti internazionali alle sue seconde linee.

Dopo quel successo l’Italia si è praticamente eclissata. E’ sparita dai radar del grande rugby mondiale. Nessuna impresa. Nessuna prestazione da ricordare che abbia regalato un successo importante. Solo qualche lampo. Minuti giocati a buon livello che alla fine non hanno regalato nessuna gioia.

Venerdì gli Springboks partono favoriti. Sanno che molto dipende dalla propria prestazione. E per questo il tecnico Rassie Erasmus non ha lasciato nulla al caso schierando un XV di grande livello per conquistare l’accesso alle sfide ad eliminazione diretta.

Questa la formazione del Sudafrica:

15. Willie le Roux (Toyota Verblitz, 57 caps)

14. Cheslin Kolbe (Stade Toulousain, 11 caps)

13. Lukhanyo Am (Cell C Sharks, 11 caps)

12. Damian de Allende (DHL Stormers, 42 caps)

11. Makazole Mapimpi (Cell C Sharks, 10 caps)

10. Handré Pollard (Vodacom Bulls, 43 caps)

9. Faf de Klerk (Sale Sharks, 26 caps)

8. Duane Vermeulen (Vodacom Bulls, 50 caps)

7. Pieter-Steph du Toit (DHL Stormers, 51 caps)

6. Siya Kolisi (DHL Stormers, 45 caps) - capitano

5. Lood de Jager (Vodacom Bulls, 41 caps)

4. Eben Etzebeth (DHL Stormers, 81 caps)

3. Frans Malherbe (DHL Stormers, 33 caps)

2. Bongi Mbonambi (DHL Stormers, 31 caps)

1. Tendai Mtawarira (Cell C Sharks, 113 caps)

a disposizione

16. Malcolm Marx (Emirates Lions, 28 caps)

17. Steven Kitshoff (DHL Stormers, 42 caps)

18. Vincent Koch (Saracens, 16 caps)

19. RG Snyman (Vodacom Bulls, 18 caps)

20. Franco Mostert (Gloucester, 34 caps)

21. Francois Louw (Bath, 71 caps)

22. Herschel Jantjies (DHL Stormers, 6 caps

23. Frans Steyn (Montpellier, 62 caps)