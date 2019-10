IVPC Rugby Benevento, buon test contro l'Arechi Netta vittoria per 38 a 0 ma in queste due settimane c'è tanto lavoro da fare

Il campionato è alle porte. L’IVPC Rugby Benevento è chiamato a rispettare il suo blasone e competere per il massimo risultato. Non sarà facile. La squadra è giovanissima. Le difficoltà della categoria non saranno poche, ma capitan Passariello e compagni venderanno cara la pelle. Orgoglio e attaccamento prima di tutto. Ecco perché in casa biancoceleste si pensa positivo.

Per avvicinarsi al meglio allo start ufficiale la squadra sannita ha affrontato in amichevole l’Arechi. Partita senza storia. La formazione salernitana gioca in serie C e il 38 a 0 finale fa poco testo. Era importante provare i meccanismi in touche. Le mischie e valutare anche la condizione atletica dopo un mese di preparazione. Tantissimi i giovani in campo. Per loro minuti importanti in vista di un campionato, per qualcuno il primo, da vivere da protagonisti. In grande spolvero Franco Cioffi, rientrato alla base dopo un anno passato a fare esperienza al nord, che ha messo a segno quattro delle sei mete della squadra. Le altre due portano la firma di Notariello e Ricco.

Le prossime due settimane saranno dedicate al miglioramento dei particolari in vista dell’esordio casalingo previsto per domenica 20 ottobre allo stadio Pacevecchia contro il Roma Rugby Club. Il girone 4 del campionato di serie B sarà lungo e molto complicato. Iniziare bene sarebbe fondamentale anche per alzare l’autostima di un gruppo giovanissimo che con un po’ di entusiasmo potrebbe lottare per un risultato importante.