IVPC Rugby Benevento, Palumbo racconta il "progetto giovani" Il massimo dirigente parla a poco più di una settimana dall'inizio del campionato di serie B

Il countdown corre veloce. L'esordio è dietro l'angolo. Manca poco più di una settimana e si farà sul serio. L'IVPC Rugby Benevento è giunta alla fase finale della sua preparazione. Domenica 20 ottobre al Pacevecchia arriverà il Rugby Roma Olimpic Club per dare il via alle ostilità della stagione 2019-2020 del girone 4 del torneo di serie B. Tanto è cambiato rispetto alla scorsa stagione terminata con una retrocessione che brucia ancora. Ma adesso bisogna guardare avanti. Programma il futuro per dare nuovamente vita ad un ciclo di successi come è accaduto nel quadriennio precedente. “Ci prepariamo a vincere un campionato particolare” ha raccontato il presidente Rosario Palumbo ai microfoni di Otto Channel 696 nel corso di un evento. “Puntiamo soprattutto alla crescita dei giovani dopo l'amara retrocessione dello scorso anno. Ci concentreremo sulla loro crescita, li inseriremo gradualmente in prima squadra per risalire la china”.

Fondamentale sarà il fattore casalingo in un torneo lungo e complicato dove conta anche il blasone delle varie società. “Benevento è sempre stata terra difficile da conquistare -continua Palumbo-, negli ultimi anni è successo un po' troppo spesso e speriamo nel corso di questo campionato di invertire la rotta. Ho visto le amichevoli precampionato, i ragazzi hanno giocato buone partite e questo ci fa ben sperare per il torneo di serie B che sarà duro e combattuto. Non posso palesemente dire che puntiamo alla promozione, certamente il sogno di un presidente e di ogni società è quello di vincere, ma bisogna fare anche i conti con le proprie potenzialità e con quelle degli avversari. Il blasone parla in nostro favore. Scenderemo sempre in campo per fare il massimo ma quello che più conta è mantenere la categoria e ripeto, far crescere i ragazzi su cui stiamo investendo per formare un gruppo importante in ottica futura”.

L'IVPC Rugby Benevento riparte dai giovani e da qualche giocatore esperto come capitan Passariello, Marco Petrone e altri atleti di sicuro affidamento. Proprio per questo sarà una stagione tutta da seguire per capire quali saranno le basi di un progetto a lungo termine che punta al rilancio e al ritorno nelle categorie più importanti.