IVPC Rugby Benevento, annunciato il nuovo tecnico L'argentino Queirel non arriva per problemi burocratici, squadra Seniores a Franco Salierno

A due giorni dall'inizio del torneo di serie B arriva l'ufficialità sul nome del nuovo allenatore dell'IVPC Rugby Benevento. Non sarà l'argentino José Antonio Queirel, come comunicato lo scorso mese di luglio, ma il tecnico federale Franco Salierno. Una notizia che era già nell'aria da qualche tempo viste le difficoltà che l'allenatore argentino stava incontrando per ottenere i permessi.

Col passare dei giorni la società sannita è dovuta intervenire per trovare una soluzione e alla fine, di comune accordo, il presidente Rosario Palumbo e i suoi dirigenti hanno chiesto la disponibilità a Salierno che ha accettato con grande entusiasmo.

Il tecnico campano è certamente uno dei profili migliori su cui puntare. La sua esperienza potrà aiutare i giovani atleti biancocelesti a crescere in un campionato molto difficile come quello di serie B dove l'agonismo spesso sovrasta la tecnica.

“Ringraziamo Franco Salierno per aver accettato con entusiasmo l'incarico di guidare la squadra Seniores per questa stagione -ha commentato il presidente Palumbo-. Si tratta di un uomo affidabile che ha una grande passione per la palla ovale e che si sposa perfettamente con la storia della nostra società. L'obiettivo stagionale è quello di far crescere i giovani e con lui sono in buone mani.”

Salierno sta già lavorando con la squadra che domenica, appuntamento alle 15:30 allo stadio Pacevecchia, farà il suo esordio contro il Rugby Roma Olimpic Club. Sfida subito importante per capire a che punto sono i vari meccanismi di gioco. Il roster biancoceleste è notevolmente cambiato rispetto allo scorso anno. L'esperienza dei veterani come capitan Passariello e Marco Petrone sarà fondamentale per dare fiducia ai tanti giovani che scenderanno in campo per difendere i blasonati colori dell'IVPC Rugby Benevento.