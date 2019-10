IVPC Rugby Benevento, prova di carattere e prima vittoria I giovani di Salierno superaro il Rugby Roma Olimpic Club al Pacevecchia per 20 a 7

Inizia nel migliore dei modi il campionato di serie B dell'IVPC Rugby Benevento. Al Pacevecchia è arrivata una vittoria per 20-7 contro il Rugby Roma Olimpic Club dopo una vera battaglia.

1° tempo- Buono l'approccio alla partita degli uomini di Salierno, all'esordio sulla panchina sannita. La pressione dei padroni di casa causa un calcio da posizione centrale dopo appena tre minuti. Fragnito è perfetto nella trasformazione regalando il primo vantaggio ai suoi: 3-0.

La squadra di Salierno continua ad essere aggressiva. Ci prova con gli avanti ma non trova il bersaglio grosso. Continua ad insistere anche con i trequarti, da segnalare una bella giocata di Cioffi, poi è D’Alessio a innescare Vallone che va in meta per l’8 a 0. Dalla piazzola, in posizione defilata, Fragnito non trova la trasformazione ma il risultato dà entusiasmo alla squadra.

Nella seconda parte della prima frazione di tempo è sempre la squadra biancoceleste ad avere in mano le redini del gioco ma senza riuscire a trovare gli spazi giusti per incrementare il vantaggio. Primo tempo chiuso avanti 8 a 0, promossi i giovani bravi a non arretrare mai e a gettare il cuore oltre l'ostacolo.

2° tempo- Ancora Benevento aggressivo. Corvino crea spazio e va vicino alla meta dopo una bella azione con Franco Cioffi. Poco dopo però è Casillo ad andare a segno sfruttando un clamoroso errore dei romani e andando al centro dei pali conquistando una meta di punizione che regala il massimo vantaggio: 15 a 0.

Il Rugby Roma Olimpic Club risponde sfruttando una clamorosa ingenuità dei padroni di casa provando, con uno dei suoi uomini veloci, ad entrare nei 22 sanniti, ma Casillo è perfetto nella lettura e sventa il pericolo. Salierno al 15’ della ripresa mette in campo forze fresche ed esperienza con il jolly Caporaso al posto del bravo Cannoniero. Roma da segni di risveglio e trova la meta con un break di Marco Pollak che riapre la sfida anche grazie alla trasformazione di Pastore Stocchi: 15-7.

La risposta sannita è affidata ad un piazzato di Fragnito: il suo calcio non va a bersaglio e si torna in trincea. E’ il momento dei big, quello degli uomini d’esperienza e a salire in cattedra è il “leone” Passariello che mostra tutti i limiti degli avversari sfondando con prepotenza. Meta importantissima che fissa il punteggio sul 20 a 7 e fa respirare i suoi nonostante il palo colpito da Fragnito nel tentativo di trasformare. E' l'ultima giocata per il bravo numero dieci che lascia il posto a Botticella dopo aver ricevuto diversi colpi. Poco dopo dentro anche l’esperienza di Osvaldo Russo al posto di un combattivo Pierpaolo Palumbo per gli ultimi minuti di battaglia.

Gli ospiti provano l'assalto ma l'IVPC Rugby Benevento controlla con autorevolezza e porta a casa una vittoria preziosissima che regala i primi punti in classifica e dà tanto morale in vista delle prossime sfide.